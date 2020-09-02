蔡英文被韋德齊發言感動：台灣越堅持民主就會有越多人相挺

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸外交部長王毅日前批評捷克參議院長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台「挑戰一中原則，必將付出沉重代價」，不僅遭韋德齊反駁，對方也用中文強調「我是台灣人」。對此，總統蔡英文2日表示，相信很多台灣人跟她一樣對韋德齊言論感動，雖然台灣堅持民住制度的過程受到挑戰，但只要台灣堅持，就會有越來越多人，能夠排除打壓、威脅，來堅定來支持台灣。

▲總統蔡英文2日於中常會前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

針對王毅的發言，韋德齊1日在立法院發表演說時表示，「一中原則」按照捷克共和國的理解，訪問台灣並沒有違反，捷克有自己理解一中原則的方式，「我們不是反對中華人民共和國，也希望和中共有良好平等互利關係，和台灣同樣平等的相互利益關係，我們不是反對中國，主要是希望加強捷克和台灣間的科技、經貿合作。」

對此，蔡英文表示，對於捷克參議長的談話，相信很多台灣人跟她一樣感動，韋德齊想表達對台灣堅定支持認同，而台灣跟捷克曾經歷過艱辛民主化的道路，更能體會所有台灣人的堅持努力。

蔡英文強調，事實上，經過全體國人努力，台灣現在國際上對所代表的是對民主制普世價值的堅持，雖然過程確實艱辛、挑戰也不斷，但只要台灣堅持，就會有越來越多人，能夠排除打壓、威脅，來堅定來支持台灣。

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