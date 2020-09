台科大攜手布拉格捷克理工大學　擴大資安、AI等學術合作

▲台科大與布拉格捷克理工大學簽訂研究合作合約,強化雙方學術合作鏈結。(圖/台灣科技大學提供)

記者崔至雲/台北報導

台、捷學術研究交流更進一步!台科大校長廖慶榮與布拉格捷克理工大學(CTU) 副校長Prof. Radek Holy代表簽訂研究合作合約,繼原先的校際姐妹校合作,本次再針對學術研究方面強化雙方合作鏈結,共同參與聯合研究計畫,促進台灣和捷克的學術交流合作。



捷克訪問團抵台,學術及研究機構代表,除了布拉格捷克理工大學副校長Prof. Radek Holy,還包還捷克科學院(Academy of Sciences of the Czech Republic)副院長Prof. Zdenek Havlas等人前往台科大參訪,台科大也與布拉格理工大學進行合作簽約儀式。

請繼續往下閱讀...

▲台科大校長廖慶榮(左7)代表迎接布拉格捷克理工大學副校長Prof. Radek Holy(左6)、捷克科學院的Prof. Hana Sychrova(左5)、副院長Prof. Zdenek Havlas(左4)。(圖/台灣科技大學提供)



台科大指出,布拉格捷克理工大學是歐洲規模最大且歷史悠久的理工大學之一,在2021年QS世界大學排名第432名,在機械工程、電機工程、結構工程、自然科學、資訊工程等研究領域皆有國際頂尖的成果。



台科大校長廖慶榮表示,布拉格捷克理工大學為台科大所有與捷克簽訂協議的大學中,合作時間最久,且歷年交流人數最多的學校。自2006年雙方簽訂校級合約,迄今已有超過70名台科大學生至布拉格捷克理工大學交換,亦有70名捷克學生來台,交換生主要以管理學院、電資學院以及工程學院為大宗,彼此都非常受到雙方學生歡迎,捷克更是學生最喜愛的交換國家之一。

▲布拉格捷克理工大學副校長Prof. Radek Holy(左)致贈CTU金質獎章給廖慶榮校長(右)。(圖/台灣科技大學提供)



廖慶榮表示,除了每年選送學生出國交換,雙方也在2015年起展開雙聯學制計畫,台科大電子所碩士班學生可赴布拉格捷克理工大學研讀,並獲得台科大與布拉格捷克理工大學雙碩士學位,對方也有學生來台科大修讀雙碩士學位。



台科大進一步指出,特別的是,這次雙方擴大簽訂研究合作,合作交流將更進一步,期待兩所大學能更深入合作,推動師生共同研究,讓教研人員跨國、跨校合作,建立兩校共同跨國研究合作計畫,透過緊密的研究合作關係強化國際產學合作機會,相互提升國際競爭力。



台科大說,簽約儀式最後,Prof. Radek Holy特別代表CTU校長Vojtech Petracek致贈CTU金質獎章給廖慶榮,以表達他對捷克高等教育發展的貢獻。Prof. Radek Holy表示,透過強化與台科大的研究合作,未來雙方在智慧運輸系統、資訊安全、AI等相關工程領域,能夠互相交流,共同投入研究,相信這次的合作會帶來非常好的成果。