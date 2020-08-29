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航發會舉辦「我的青航時代」航空營　吸引在學青年熱情參與

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▲▼航發會舉辦暑期航空營。（圖／航發會提供）

▲航發會舉辦暑期航空營，吸引許多對航空業有興趣的青年學子報名參加。（圖／航發會提供）

生活中心／綜合報導

航空業雖因疫情影響受挫，不過還是阻擋不了莘莘學子們對於航空業的熱情。由財團法人中華航空事業發展基金會，首度舉辦的「我的青航時代－2020航發會×暑期航空營」，兩梯次60個名額，共吸引了317位優秀的在學青年報名，為日後投入航空領域累績滿滿的能量。

航空營三天的課程內容相當豐富多元，首日學員們參訪桃園機場，了解電子通關閘門設計，以及台灣與義大利丶韓國丶澳洲等國家推行的自動通關協定；在華航園區，則由資深機長講解飛行員的訓練、知識技能及甘苦談，並參訪造價高昂的動態及固態模擬機。同時邀請到資深航空管制員，介紹航空界常用的無線電密碼丶塔台代號丶近場管制台丶飛行區等相關術語。

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第二天課程則參訪漢翔公司丶中山科學研究院航空研究所，了解航空研發專業知識。就讀統計系的蘇同學表示，「對於國機自製率如何提升的問題很有興趣，在航空營中可以透過問答交流吸收知識，覺得獲益良多」。而就讀金融系的鍾同學分享，「在課程中提問機鼻自製的難度，從航研所得知台灣透過與國外的積極交流，強化航電系統的自製研發能力，因此對於未來航空業發展深具信心。」不僅如此，學員們還體驗了「球型砲塔操作訓練模型機」，以射擊遊戲為基礎的球型模擬機，逼真的模擬畫面，讓在場的學員驚呼不已。

▲▼航發會舉辦暑期航空營。（圖／航發會提供）

▲航空營學員參訪華航園區，體驗靜態飛行模擬機。（圖／航發會提供）

在結訓課程中，每位學員都會透過簡報，彙整三天的學習心得和對於未來職涯的期許，評審包括長榮航空首席副總經理何慶生、中華航空公司資深副總經理高星潢、海洋大學教授顏進儒。航發會董事長王國材表示，航發會肩負培育台灣航空人才的使命，過去曾舉辦航空人才培育訓練、飛安研討會、世界飛安高峰會、飛航解密講座等，此次首度向下扎根，針對18歲以上在學學生，推出「我的青航時代－2020航發會×暑期航空營」，希望藉此活動，讓學生深入了解飛航產業，未來更能進一步投身產業。

王國材指出，今年是首次舉辦針對18歲以上的學生的航空營，看到這麼多認真努力的學員，相信未來航空產業中將注入更多新血，而參與的多位學員表示，對機師及航空管制員的職業有深刻的理解，更燃起他們對航空業的熱情。

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