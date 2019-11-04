世界飛安高峰會「ICAO大咖國家」都來了　林佳龍：突顯台灣重要性

▲世界飛安高峰會首度在台灣舉辦，30多國、350名飛安專業人士來台參與。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

一年一度的世界飛安高峰會（IASS）在財團法人中華航空事業發展基金會多年努力爭取下，今年一連3天首度移師台北舉行，美、英、法、德等30多個ICAO參與大國，約350名飛安專業人士全聚集。交通部長林佳龍表示，強調各國應加強區域層級的合作，更突顯台灣參與全球飛安體系的必要性與正當性。

IASS是目前全球規模最大的國際飛安會議，今年在台舉辦第72屆盛會，林佳龍以主辦國東道主的身分致詞，共同研討重要飛安課題，促進全世界飛行安全。他表示，台灣位處連結東北亞及東南亞交界的重要樞紐位置，以桃園國際機場為例，去年為近4,650萬的旅客提供服務，台灣管轄的台北飛航情報區也為進出本區的6,890萬旅客提供超過175萬的航管架次服務。

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▲世界飛安高峰會在台登場，各國共同分享重要飛安議題。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍強調，以台灣在空運方面的成績，我們有必要、也樂意對國際民航社群作出貢獻，共同維護飛航安全。他特別提到今年ICAO第40屆大會上就討論到2020-2022版全球航空安全計畫，鼓勵實施安全管理與風險導向的方法，並強調各國應加強區域層級的合作，更突顯台灣參與全球飛安體系的必要性與正當性。

至於今年中國大陸沒有報名參與高峰會，林佳龍在聯訪時也回應，中國方面沒有報名，我想這不但是一個損失，事實上對他們也有不利的影響，台灣在國際飛安上願意承擔，希望中國可以從更全球的角度看待飛安，沒參加相當可惜，可以說是損人不利己，但台灣會繼續做該做的事情，盡全力貢獻。

▲林佳龍說，各國應加強區域層級的合作，台灣在民航空運的成績，更突顯台灣參與全球飛安體系的必要性與正當性。（圖／記者賴文萱攝）

他也說，台灣能夠爭取到世界飛安高峰會來台舉行，這對國際參與是很重要的一部分，飛安是沒有國界的，任何一個環節如果有疏失的話，在全世界飛安上都可能會有致命傷害。雖然台灣不是ICAO正式會員國，但會透過高峰會方式彼此交流、分享經驗，特別是在法令跟執行部分。今年ICAO舉辦時，台灣與重要國家都有進行雙邊交流，政治打壓沒有辦法阻止世界希望把台灣納入ICAO的一部分，雖然國家處境困難，但會努力突破，我們有這樣的體認，也有意願貢獻。

航發會董事長王國材表示，這次IASS在台盛大舉行，顯示我國對於精進飛安之專業水準及努力為國際所認同，未來仍將持續爭取參加IACO大會，希望貢獻並參與國際會議及活動，肩負提升全球航空運輸服務的責任。

▲今年共有37個國家與地區、350名飛安專業人士來台參與。（圖／記者賴文萱攝）

今年IASS共有來自愛爾蘭、哈薩克、加拿大、法、日、美、馬來西亞、澳洲、墨西哥、泰國、新加坡、丹麥、中國、菲律賓、荷蘭、巴拿馬、奈及利亞、瑞士、以色列、巴西、阿拉伯聯合大公國、比利時、挪威、克羅埃西亞、印度、香港、冰島、英國、哥倫比亞、德國、瑞典、葡萄牙、土耳其、貝里斯、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯等37個國家與地區，138個與飛安有關的組織及單位，約350名飛安專業人士來台參與。

其中，有關安全文化、安全資料分析及無人機系統等專題，正好也是台灣航空界關注的熱門議題，為展現我國於推動飛安工作，降低飛安潛在風險之努力，包括運安會、民航局、國籍航空公司（華航、長榮）、士林地檢署、中原大學及淡江大學等單位共有13位專家學者於會議中發表文章報告，總計共9篇。

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