東森攜手envy studio引進智能魔鏡打造全台首間AI沙龍　王令麟：開創美髮業全新里程碑

▲東森集團總裁王令麟（左2）、名留集團董事長鄭茂發（左3）宣布共同合作，引進魔鏡技術打造科技沙龍，29日與搜賣傳媒執行長蔡耀仁(右1)、envy Studio營運總監 Ken 及技術總監 Lance一同舉辦「點鏡成金」記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者蘇晟彥／台北報導

東森與envy studio 聯手，共同為美髮產業開創新的里程碑！東森旗下搜賣傳媒與 envy Studio 29日宣布合作，引進高科技魔鏡技術，用4大特色帶給來店消費者多元服務，打造全台首家「AI美髮沙龍」。消費者不只能透過豐富影音內容消磨美髮時光，更結合線上購物、AI髮型推薦等開創商業新模式。東森集團總裁王令麟親自體驗後表示，「從今天起是東森廣告經營的里程碑，也是美髮業的新開始。我相信新的服務能創造消費者、美髮業及廣告業三贏，共創新未來！」

▲東森集團總裁王令麟強調，魔鏡提供新的服務，創造消費者、美髮業及廣告業三贏。

搜賣傳媒蔡耀仁執行長指出，觀察到客戶去美髮時，常常在長達2、3小時的美髮時間不知道該做什麼，為了讓整體沙龍提供更好的客情體驗，讓服務時間不浪費，因此以4大特色催生出魔鏡的誕生。包含接合ETtoday、ELLE雜誌等媒體，提供多元新聞內容；也能將店內的優惠活動、產品加購資訊或是造型師作品放在平台中，提供客人直接瀏覽，提高店內消費力；還有在體驗完美髮服務後，如果對於店內使用商品有興趣，即可透過一指觸碰進入頁面看到精選商品，掃描QR CODE快速下單；最後以優質內容為主、付費廣告穿插為輔運作，提供共享經濟回饋來源，不僅能為消費者提供優質視聽內容、消磨掉難耐的等待時間，更能連帶提高店家的收入，成為全新的商業模式。

在「點鏡成金」活動現場，東森集團總裁王令麟也親自體驗魔鏡技術，他讚嘆高科技帶來的完美服務並強調，「東森在各產業的經營，都秉持人證、物證、科學做見證的精神，這次與envy studio合作就是要帶給大眾創新服務，讓美髮傳產升級提供更好的服務里程碑。」此外，更預計在2024年與超過1萬家以上美髮業者合作安裝4萬台魔鏡，達到美髮市佔率的20%。近年東森新媒體發展線上線下廣告，除了東森新聞雲網站廣告第一、流量第一外，像是北捷、新北環狀線、桃捷廣告代理，以及剛取得的高鐵廣告，已成為交通媒體第一大廣告服務商，這次再拓展到美髮市場，讓東森將是市場上能提供線上線下，深入社區與商辦，提供密集廣告網絡與最完整廣告解決方案的服務商。

此外，一日體驗大使吳怡霈也親自在設計師的指導下感受到AI髮型推薦、AR髮色濾鏡試色帶來的方便，只要透過一指操控，就能實際看到變化後的造型，甚至能夠直接在線上商城中購買造型師所推薦的產品，讓她笑著說，「做頭髮過程中就能直接購物，非常方便！」

▼消費者不會再為了如何消磨美髮時間而煩惱，魔鏡技術中提供所有好玩、有趣的影音內容以及購物體驗。

▼除了能在上面看到店家資訊、優惠以及造型師作品外，還能直接掃描QR CODE直接購物。



針對這次開幕，嘉賓名留集團鄭茂發董事長在受訪時表示，envy studio是第一家帶入高科技服務的沙龍，透過魔鏡技術讓美髮沙龍變成時尚潮流，讓所有年輕人都嚮往來這裡享受服務，未來也預計將這套系統導入名留集團旗下200間店當中。envy studio科技長Jason也表示，這次的合作將在美髮業界投下震撼彈，像是能夠直接依靠AI智能人臉辨識推薦髮型取代髮型書、AR濾鏡試髮色，能大幅減少設計師跟消費者的溝通誤差，在高科技的支持下能夠讓envy stuido跳脫到更高層次。

▼名留集團董事長鄭茂發強調，希望透過魔鏡技術讓美髮沙龍成為時尚潮流。