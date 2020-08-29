美死囚「姦殺10歲童」關21年伏法！　毒藥注射「血淹肺部」如溺斃

▲印第安那州特雷霍特（Terre Haute）聯邦監獄死刑室。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國司法部28日下午執行死囚尼爾森（Keith Nelson）死刑，他在1999年綁架、強姦一名10歲女童後，再用鐵絲將其勒斃。美國7月至今已執行5名死囚死刑，在此之前美國已經17年未執行過死刑；引發爭議的還有執行死刑所用的「單劑毒液注射」，外界批評此種藥劑違反憲法中禁止殘忍懲罰的條文，也不符合《食品、藥品和化妝品法案》的規定。

根據《路透社》報導，尼爾森1999年在堪薩斯州綁架、強姦10歲女童芭特勒（Pamela Butler），再用鐵絲將她勒斃。尼爾森28日下午在印第安那州特雷霍特（Terre Haute）聯邦監獄的死刑室伏法，當監獄執法人員詢問他是否有遺言時，他沉默了15秒沒有回應，接著在注射毒藥後9分鐘死亡。

總統川普上任後致力推動恢復死刑，其政府7月執行的處決件數相當於過去57年的數量，但司法部時隔17年實施的新型「戊巴比妥」（pentobarbital）單劑毒液注射，會讓囚犯死前肺部被血液淹沒，感覺就像是溺水，並失去意識後才死亡，被批評造成不必要的痛苦，也違反憲法中禁止殘忍懲罰的規定。

Killer to be executed after strangling girl, 10, & dumping body in 1999 https://t.co/kCDlGLNUuD — Betty Pierce (@BettyEyes) August 28, 2020

華盛頓聯邦地區法院法官庫特莰（Tanya Chutkan）命令司法部延後執行死刑，直到司法部修改其執法方式以符合《聯邦食品、藥品和化妝品法案》規定；在法規中，使用戊巴比妥必須獲得臨床醫師處方。

不過司法部在哥倫比亞特區巡迴上訴法院中，對此禁令提出質疑，上訴法院也立刻在27日晚間推翻禁令，並表示庫特莰未能確定違反該法案會造成「無法彌補的傷害」。聯邦政府也認為戊巴比妥用於死刑時，不屬於該法案的管轄範圍。

在2000年初期，原本都是使用3種不同藥物，直到製藥廠不願意將該種藥物用於死刑，迫使聯邦政府必須尋找替代藥物。最後由司法部長巴爾（William Barr）於2019年同意使用戊巴比妥。

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