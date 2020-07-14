死刑執行了！虐殺8歲女童1家3口　美國聯邦17年首次處決死囚

▲美國印第安納州特雷霍特監獄。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國47歲白人至上主義死囚李伊（Daniel Lewis Lee），24年前在阿肯色州虐殺被害人一家3口，遭判處死刑。美國媒體報導，當地時間14日早晨，李伊在印第安納州監獄執行死刑完畢，為美國聯邦政府17年來首次處決死刑犯。

福斯新聞報導，李伊的死刑於印第安納州特雷霍特市監獄執行，獄方將李伊綑綁在附輪小床上推入行刑室，半身覆蓋一條淡藍色毛毯。獄方透過靜脈注射方式，將致死劑量的戊巴比妥藥物注入其體內。

行刑前一刻，李伊原本正簡短地喃喃自語，藥物注入後，他先是抬起頭環顧四周，隨後他的呼吸似乎越來越困難，不久後，他的胸口便不再起伏，嘴唇逐漸轉變成藍紫色，正式伏法結束罪孽一生。

據報導，李伊於1996年在阿肯色州謀殺威廉、南西•穆勒（William Frederick Mueller、Nancy Ann Mueller）夫婦，以及他們的8歲繼女莎拉•鮑威爾（Sarah Powell）。據悉，被害人穆勒適當地一名槍枝零售商，被害人一家死亡後5個月才被發現，死因為槍殺致死，且死者頭部被用塑膠袋和膠帶密封，屍體又被用岩石輾壓破壞，最後被丟棄在附近一處河口邊。

李的律師長年爭取全案改判無期徒刑無果，直到行刑前，李伊仍向到場見證的媒體堅稱，「我沒有殺人，我一生犯過許多錯誤，但我不是殺人犯。」直到最後一刻，「你們殺了一個無辜的人」，成為李伊最後的遺言。

李伊案纏訟多年，聯邦地方法院原本下令推遲死刑執行，但被最高法院與5比4的票數駁回，裁定聯邦政府可依原計畫行刑，成為2003年以來首名伏法的聯邦死囚。

►sisley全能乳液7,200元➔4,599元

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我