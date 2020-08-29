《黑豹》男主最後貼文！　po相擁照…「笑超開心」力挺賀錦麗參選

▲《黑豹》男主最後一則貼文力挺民主黨賀錦麗。（圖／翻攝自推特／@chadwickboseman）



記者張方瑀／綜合報導

電影《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）29日驚傳因為大腸癌病逝，享年43歲。查德威克鮑斯曼在社群網站最後一則貼文，是他和民主黨副總統參選人賀錦麗的合照，當時他們倆個「自由移民」活動舞台上開心相擁。賀錦麗也在得知死訊後發文哀悼。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在11日宣布賀錦麗（Kamala Harris）將成為他的副手，查德威克鮑斯曼12日就在推特、IG上貼出他與賀錦麗在「自由移民」（Freedom for Immigrants）活動上的合照，並開心寫下「YES」，直接用行動力挺同樣具有非裔血統的候選人。

Heartbroken. My friend and fellow Bison Chadwick Boseman was brilliant, kind, learned, and humble. He left too early but his life made a difference. Sending my sincere condolences to his family. pic.twitter.com/C5xGkUi9oZ — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 29, 2020

賀錦麗在得知消息後，也在推特貼出同一場活動的合照，只見當時帶著墨鏡的查德威克鮑斯曼笑得非常開心。賀錦麗在貼文中寫著，「我心真的碎了，我的朋友兼同胞查德威克鮑斯曼，是個善良、博學、謙遜的人，他離開得太早，但他改變了許多人的生活。」

據外媒《美聯社》報導，查德威克鮑斯曼29日傳出病逝消息，他4年前就罹患大腸癌，今年4月現身的時候整個人就已經暴瘦一圈，6月的時候曾被緊急送醫，最後仍不敵病魔，享年43歲。

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