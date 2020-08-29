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辣空姐倒立開腿！挑戰高難度關置物櫃「體位」...同事目睹全叫好

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▲辣空姐倒立一次就關掉4個置物箱，除非擁有超強核心不然一定無法完成。

實習記者簡立宇／綜合報導

美國空姐歐布萊恩（Lindsey O’Brien），近期拍攝了一段影片，影片內容是她在飛機上挑戰了一個「高難度」關機艙置物櫃動作。只見她手撐椅子扶手，倒立懸空並張開雙腿，然後關上2側置物櫃的4扇門。

根據《每日郵報》報導，歐布萊恩今年35歲，她在6月的時候拍攝了一段影片，逗得所有同事樂開懷。只見影片中的她穿著包臀及膝、膚色絲襪與黑色高跟鞋，2側置物箱大開，好像等會有什麼挑戰一樣。

只見歐布萊恩笑得燦爛，首先她擺出一個體操選手的預備動作，隨後手撐著椅子扶手，就像街舞地板動作一樣，撐起身體倒立懸空。不過因為拍攝角度是背對著鏡頭，所以不需擔心春光外洩。最神奇的來了，她張開雙腿，用穿著高跟鞋的腳關上置物箱，動作一氣呵成，讓所有網友都拍手叫好。

 ▼歐布萊恩一直有運動習慣，難怪能完成這麼高難度的動作。

歐布萊恩已經當了6年半的空姐了，可能每次都是「用手關置物箱」，同事們都在開玩笑，想要「用腳試試看」，可愛的挑戰讓所有人看了心情都變好。她向媒體透露，她在學生時代是一名啦啦隊長，而且還練過瑜珈，核心很強，所以她想挑戰看看。

歐布萊恩表示，她試了20多次才成功，前面幾次如果只關1個置物箱都不會成功，可能是不平衡的關係，試了很多次發現，要一次關4個才會成功。

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