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安倍因病辭職！　吳嘉隆指出「2點」：會影響到台灣

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▲▼ 日本首相安倍晉三28日宣布請辭 。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三28日宣布請辭 。（圖／路透）

實習記者劉雪兒／綜合報導

日本首相安倍晉三28日宣布辭職，消息一出震撼了整個日本政壇 ，他在近8年的任期內推進台日關係，其中最重要的是日本對台單位更名為「日本台灣交流協會」，明確加入「台灣」兩字，並公開力挺台灣參與世界衛生大會。對此，總體經濟學者吳嘉隆在臉書指出，「安倍因病辭職，會影響到美日關係，也會影響到台灣」。

吳嘉隆首先先談及安倍的兩大政績；第一，安倍提出的經濟學讓高估的日圓貶值，從1美元兌80日圓貶到120，後來還一度突破125，而日本企業的財務報表與日本股市也因此提振，使得泡沫破滅後的日本經濟終於擺脫通縮的陰影，消費與投資的信心都有回升，國家走向經濟正常化。

第二，在大國博弈中，安倍堅定站隊美國，在大政方針上不會搖擺遲疑，儘管2018年10月訪問中國，一度被外界認爲其行爲是在中美貿易戰中，向中國靠攏，但事實上只是向其推廣東京奧運。而疫情爆發期間，他依然配合美國，於南海和印度洋參加聯合軍事演習，並切入東南亞的投資項目，與中共的一帶一路形成競爭與牽制。

文章還提及，安倍還派前首相森喜朗率日本國會跨黨派議員，來台弔唁前總統李登輝，甚至與蔡英文總統會面，此舉完全略過中共可能抗議的聲音，從而看出安倍并沒有一般日本政客的妥協性，而是追求歷史定位，對重大決定展現信念與堅持，這樣的領導風格在内閣制國家非常難得，是值得台灣政治人物的借鏡。

此外，吳嘉隆還説，日本人最近開始意識到，台灣對於國家安全有「 地緣政治」 上的重要性，且還傳出「面對中共擴張的野心，台灣有事，就是日本有事」的想法。總的來說，安倍的國防與外交對台灣是有利的，且不至於在敷衍中共時，不小心殃及台灣，而這一點與美國總統川普是一致的。

不僅如此，日本戰後的和平憲法，安倍以修憲來取代制憲，在聯合國的架構下，與美國一起提升日本在海外的軍事曝光，而這種透過「切香腸」的漸進方式來處理敏感問題，也成爲他的一個標誌。

安倍因病辭職，會影響到美日關係，也會影響到台灣。 先來講安倍的兩大政績。第一，安倍經濟學讓高估的日圓貶值，從1美元兌80日圓貶到120，後來還一度突破125。日圓貶值提振了日本企業的財務報表與日本股市，使得泡沫破滅後的日本經濟終於擺脫通縮...

吳嘉隆发布于 2020年8月28日周五

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