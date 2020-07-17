時隔17年！美國恢復執行聯邦死刑　一周內已2死囚伏法

▲ 印第安那州特雷霍特（Terre Haute）聯邦監獄外有民眾抗議死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國政府1988年恢復聯邦死刑，但自2003年以來便沒有重大罪犯被處決。司法部2019年宣布恢復執行，也排定5名死囚執法日期。直到本月14日及16日，死囚李伊（Daniel Lewis Lee）及波爾基（Wesley Ira Purkey）短短一周內接連被處決，成為17年來第一及第二名伏法的死刑犯。

47歲的白人至上主義者李伊1996年於阿肯色州謀殺威廉、南西‧穆勒（William Frederick Mueller、Nancy Ann Mueller）夫婦，以及他們年僅8歲的繼女莎拉‧鮑威爾（Sarah Powell）。這家人的死因為槍殺，頭部遭以塑膠袋及膠帶密封，屍體被以岩石碾壓，並遭丟棄於附近河口。

李伊原定於13日下午4時伏法，但華盛頓美國聯邦地區法院法官楚特坎（Tanya Chutkan）當天宣布延後，主張注射去年宣布的新死刑配方「戊巴比妥」（pentobarbital）會為死囚帶來不必要的痛苦，有違憲法。上訴至最高法院後，法官以5票對4票通過執法。李伊最終於14日上午8時7分注射戊巴比妥，死前仍堅持自己是無辜的。

68歲的波爾基1998年綁架16歲少女珍妮佛．朗（Jennifer Long），性侵後將她殺害，肢解屍體後焚燒，再丟入化糞池，2004年被聯邦法院判處死刑，原定15日下午4時處決，但臨時被喊停。楚特坎以他罹患失智、思覺失調等精神疾病為由，宣布暫停執法。

他的律師伍德曼（Rebecca Woodman）先前指出，波爾基有嚴重的腦部損害及精神疾病，還罹患晚期阿茲海默症及失智。美國多個精神疾病組織也指出，最高法院1986年便裁定，處決精神疾病患者屬於違憲。但最高法院16日以5比4的票數取消楚特坎的禁制令，波爾基於是在16日躺上行刑台，死前對受害者及其家屬表示遺憾與歉意，當天上午8時19分去世。

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