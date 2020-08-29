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劉仕傑：不趁開放美豬拉近台美關係　才叫缺乏外交戰略

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▲▼過年,年節採買,豬肉,豬價,溫體豬肉,溫體屠宰,瘦肉精,傳統市場,肉販,國產豬肉,肉品,豬肉外銷,豬肉攤,台灣豬肉。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文宣布將逐步開放美豬、美牛進口。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文28日宣布，在確保安全無虞的前提下，台灣將逐步開放美豬、美牛進口，引發外界爭論。對此，曾擔任外交官的時代力量媒體創意部主任劉仕傑表示，科學的東西一翻兩瞪眼，爭執對人體有沒有害已「意義不大」，但如果不趁美國與中國大陸關係進入低盪的當口，釋出善意拉近與美國的關係，「那才叫缺乏外交的戰略」，未來台灣的對美工作步調，預料將會走得越來越快。

蔡英文28日下午宣布放寬美豬美牛進口限制，強調「我們過去也曾反對美豬美牛進口」，但現在時空環境已經改變，開放美豬美牛可以同步促進台美關係的推進。

對此，曾擔任外交官的劉仕傑表示，有關美豬進口這件事，爭執對人體有沒有害「意義不大」，因為科學的東西一翻兩瞪眼，政府有完整的說帖，說實話一般人也不可能一天吃33片排骨。

劉仕傑指出，藍營當然會拿過去民進黨在野時的說法回打，但這也提醒著，「在野時政治攻防不要把話說死」，例如高喊「總統下台」或「零檢出」等，否則有朝一日有機會執政，面對老美壓力時反而自綁手腳。

▲▼時代力量召開「面對港府國安惡法，你我都是李明哲」記者會，徐永明,劉仕傑,台灣守護民主平台理事宋承恩出席。（圖／時代力量提供）

▲時代力量媒體創意部主任劉仕傑。（圖／時代力量提供）

不過劉仕傑說，「時空不同」這句話讓他很有感觸，但他所指的不是在野黨在罵的那種「昨是今非」，而是2020年的國際情勢與2012年早有不同，過去前總統陳水扁或馬英九政府時期，甚至是蔡英文第一任期剛開始時，國際情勢跟2020年的今天，就完全不同。

劉仕傑指出，當時中國大陸的國力日漸上升，與美國逐漸形成兩強爭鋒態勢，有誰能想到今日的中國大陸面臨內憂外患，包括一胎化政策導致人口紅利消失、作為世界工廠的優勢慢慢降低、經濟成長率逐年調低、中南海派系鬥爭、一帶一路飽受批評、香港逃犯條例、新冠肺炎、中美貿易大戰等，甚至連中國國家主席習近平的地位也可能不保。

劉仕傑認為，如果不趁這時候美國與中國大陸關係進入低盪的當口，釋出善意拉近與美國的關係，「那才叫缺乏外交的戰略」，用這樣的脈絡來思考「時空不同」反而是正面，相較之下藍營無法掌握當前國際情勢，只能做膝反射式的政治操作攻擊，實在令人無言。

劉仕傑表示，更不用說再三個月是美國總統大選，四年前美國總統川普勝選的部分關鍵在中西部農業州，而現在川普跟民主黨總統候選人拜登選情膠著，儘管政府一定要說這項政策與美國大選無關，因為台灣不能干涉他國內政，但外交就是一門藝術，連美國國務卿龐畢歐也在推文表示肯定。

劉仕傑說，當然也不用天真到以為開放之後就能與美國簽署FTA，務實一點想，如果能拿來作為重啟台美TIFA的配套說詞，其實就已經是外交上的加分了，「先有TIFA，再求FTA，以及更大的區域經濟整合」，外交上的邏輯應該是這樣。

劉仕傑指出，之前他曾經說過，「當駐美代表處增設農業組時，代表美豬議題早晚要談」，如今看來這項發展順理成章。劉仕傑說，駐美代表蕭美琴赴任迄今，短短一個多月已經完成美國衛生部長訪台及美豬進口兩項艱鉅任務，可見蔡英文的充分授權及高度信任，這一點值得國人肯定，未來台灣的對美工作步調，他預料將會走得越來越快。

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