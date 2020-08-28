蔡英文拍板美豬牛進口　國台辦：換取外部勢力對台獨支持

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

總統蔡英文宣布開放有使用瘦肉精的美國豬肉以及30月齡以上的美國牛肉進口，不僅引來在野黨抨擊「搞雙標」，民間也有反彈聲浪。對此，大陸國台辦發言人馬曉光28日晚間回應，民進黨是損害民眾健康換取外部勢力對台獨的支持。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌28日中午在台北賓館舉行「行政立法協調會報」，拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。消息一出後，國民黨立委翻出影片痛批民進黨「髮夾彎」，根據影片內容，總統蔡英文確實曾在2009年上街頭反對美國毒牛，她當時高呼「這是民生問題，這不是一個政治問題」。

前總統馬英九則批評，蔡英文總統過去帶頭反對開放美豬、美牛，如今卻不經過國會，也沒有和畜牧業者溝通就擴大開放，應該為「雙標」和「髮夾彎」向社會大眾道歉。

針對美豬、美牛風暴，《人民日報》報導，大陸國台辦發言人馬曉光晚間就此議題做出回應，他表示，「民進黨當局不顧民意反對，為政治目的執意開放有問題的美國農畜產品進口，損害民眾的健康福祉，藉機換取外部勢力對台獨勢力的支持，勢必遭到兩岸同胞的堅決反對。」

面對外界質疑，民進黨發言人顏若芳則回應，國民黨過去執政時，在還沒有國際標準的情況下，甚至都全力主張開放美豬、美牛，反指國民黨無視這幾年肉品食安的國際標準、科學證據的逐步成熟，「國民黨昨是今非，跟美國有關的都反對」。

▲農委會主委陳吉仲發文力挺瘦肉精美豬鬆綁 。（圖／翻攝陳吉仲臉書）