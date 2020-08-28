影／蔡英文2009年上街頭「反美國毒牛」：這是民生！不是政治！

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌28日中午在台北賓館舉行「行政立法協調會報」，拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。消息一出後，國民黨立委翻出影片痛批民進黨「髮夾彎」，根據影片內容，總統蔡英文確實曾在2009年上街頭反對美國毒牛，她當時高呼「這是民生問題，這不是一個政治問題」。

蔡英文當時為民進黨主席，親自參與「反毒牛 反出賣 反欺騙」遊行，她當時表示，遊行有一個很重要的目的，就是要保護我們大家的健康，保護我們的爸媽、朋友、兒子女兒，我們全體國民的健康。

蔡英文批評，馬英九政府在跟美國進行牛肉談判時，從未與國會、在野黨與人民商量，也未告知社會大眾，顯示這個政府是不透明的，違背民主原則、違背透明化原則。

蔡英文也說，在立法院朝野協商時，國民黨表示要在11月17日之前完成立法禁止美國牛肉高風險部位進口，現在國民黨開始反悔，反而要把跟美國協議的內容寫進台灣的法律，把協議變成國內法，欺負民眾，害民眾受害更深。

蔡英文最後說，民進黨的立場很簡單，只有一個，就是政府回到談判桌將所有的事情開誠布公，如果馬政府做不來，「我們就叫他下台好不好？」

▼蔡英文出席「反毒牛 反出賣 反欺騙」。（圖／翻攝Youtube）