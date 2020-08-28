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大溪關公生慶典遶境勤務檢討　普濟堂贈獎勵金感謝大溪警方

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▲大溪關公生慶典遶境勤務檢討會

▲大溪關公生慶典遶境勤務檢討，普濟堂主委謝昌明(左)贈獎勵金感謝大溪警方交通維護。（圖／大溪區公所）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦28日出席大溪區公所舉辦、「2020大溪大禧關聖帝君聖誕活動」遶境勤務檢討會中指出，今年的慶典活動，市府特地邀請9國駐台代表到大溪參與關公慶生活動，認識遶境舉辦的陣頭文化、鑽轎腳祈福等活動，駐台代表們於感受到台灣廟會文化獨特的魅力後，紛紛於臉書PO文和照片，把在大溪的美好回憶，傳送到國際。▲大溪關公生慶典遶境勤務檢討會

▲大溪關公生慶典遶境勤務檢討，普濟堂贈獎勵金感謝大溪警方交通維護。（圖／大溪區公所）

鄭文燦表示，農曆6月24日(國曆8月13日)是關聖帝君聖誕，大溪普濟堂因供奉關聖帝君，依例都會舉辦祝壽及遶境活動，約有30個在地社頭參與，是一個延續百年的傳統活動，熱鬧的節慶被稱為大溪人的第二個過年。市府近年來，將該活動擴大舉辦，打造成為深具文化魅力的慶典，吸引許多遊客共襄盛舉。▲大溪關公生慶典遶境勤務檢討會

▲駐日代表體驗鑽轎腳祈福。（圖／市府提供）

今年慶典期間，大溪警分局也動員許多警力，進行交通的維護，大溪普濟堂主委謝昌明特地致贈2萬元獎勵金給大溪警分局，感謝員警們在慶典期間，維護良好秩序；尤其是，一場成功的文化盛宴，需要很多人的努力，才能讓好的文化慶典，留下美好的回憶、一代代傳承下去，期許明年大溪關公生的活動，辦得更好。▲大溪關公生慶典遶境勤務檢討會

▲9國駐台代表到大溪參與關公慶生活動。▼2020大溪大禧關聖帝君聖誕活動，邀請很多在地年輕人加入。（圖／市府提供）▲大溪關公生慶典遶境勤務檢討會

大溪區長陳嘉聰說，2020大溪大禧關聖帝君聖誕活動，自8月1日起到8月13日止舉行，邀請很多在地年輕人加入，將傳統祭典生活化、文創化，並增添許多文創商品及祭典識別系統，讓大家更親近祭典、瞭解其價值。包括市府副秘書長何明光、市議員李柏坊、陳治文、莊玉輝、大溪普濟堂主委謝昌明、桃園市警察局長陳國進、大溪警分局長林樹國、桃園警分局長林信雄、楊梅警分局長黃富村等人士均出席檢討會。

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