跟著神明去繞境集章有禮　大溪慶關公生熱鬧如過年

▲大溪民俗技藝協會以自行車到大街小巷，宣傳普濟堂關聖帝君慶典活動，即將展開。（圖／陳寶印提供）



記者楊淑媛／桃園報導

跟著關公去繞境，集章了解為何要走這些路線？桃園大溪區民俗技藝協會、為替大溪普濟堂關聖帝君生日，提前暖身，13日舉辦關聖帝君百年繞境路線巡禮活動，繞境沿途設有10個社館，民眾及遊客可領取集章路線圖，拿平安帽，跟隨神明的歩伐、逐一蓋滿集章卡後，領取關聖帝君小神衣，祈求平安健康。

大溪區民俗技藝協會理事長陳寶印指出，大溪普濟堂關聖帝君誕辰迎神會，已超過百年歷史，每年農曆6月24日關公生日，展開的各項慶典活動，熱鬧得如同大溪人的第二個過年。其中，在神明繞境活動，多數的大溪在地人都只知道關聖帝君迎神的各社團，從大溪中央路出發，最後會到普濟堂關聖帝君廟結束，至於為何行經該些路線，皆一知半解？

▲領取集章卡就送平安帽。▼蓋滿集章卡後，再送關聖帝君小神衣。（圖／陳寶印提供）

因此，該協會在7月13日上午8點至12，舉辦跟著關公去繞境，集章認識繞境路線典故活動，當天在出發點的大溪中央路46號、也就是共義團社團前，先領取巡禮活動的集章路線圖之後，即可獲得一頂關聖帝君平安帽子，名額限1,000人，發完為止。

民眾於沿途所設的10個社館包括：共義團、農友團、一心社、興安社、義消中隊、大有社、哪德社、鎮豐社、聖母會和同人社等，都將擺設象徵各社陣頭特色，如大仙尪、神童、大鼓、農具或宣導等攤位，逐一蓋滿集章卡，可再領取關聖帝君小神衣，祈求平安健康。