快訊／23歲狂粉連轟館長3槍！　檢方向法院聲請羈押

LIVE／23歲狂粉連轟館長3槍！ 檢方向法院聲請羈押 #最新，近距離連開3槍！他確定聲押！！！ 【相關報導】 藏鏡人買凶伏襲館長6大疑點曝！無業男神準開槍秒自首...聘1萬元/hr大咖律師 https://www.ettoday.net/news/20200828/1795963.htm?from=fb_et_news 23歲劉男秒投案！律師點明「構成自首」2關鍵 只知其一得減刑：直播也沒用 https://www.ettoday.net/news/20200828/1795728.htm?from=fb_et_news 由 ETtoday新聞雲發佈於 2020年8月28日 星期五

記者邱茀濱、陳雕文／新北報導

網紅「館長」陳之漢今（28）日凌晨遭伏襲，23歲劉姓嫌犯衝上前近距離連開3槍，事後到警局自首嗆「都是我一個人幹的」。目前，檢方偵訊後，認定劉男涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂等罪嫌，向法院聲請羈押。

▲開槍的劉姓嫌犯被檢方聲請羈押。（圖／記者宋良義攝）



經檢方偵訊後，認為劉男犯嫌重大，涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂等罪嫌，並且有逃亡、滅證、勾串或再度加害於被害人之可能，向法院聲請羈押，並禁止被告接見通信（含閱讀報紙、收看電視、收聽廣播）。

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