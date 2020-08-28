妻懷胎30週劇烈宮縮！他家住偏鄉...車又被開走　長輩：先去神明廳拜拜

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

屏東一名男網友今發文表示，孕妻最近半夜經常強烈宮縮，甚至痛到醒過來；無奈家住偏鄉，車又被家人開走，怎料跟長輩討論，對方卻叫他「先去神明廳燒香拜拜」，讓他有苦說不出。

男網友在爆怨公社發文提到，「老婆已經懷胎第三十週，三更半夜常會宮縮強烈，痛到醒來哀哀叫，想說早上帶她去看個醫生，但車被家人開出去了，於是跟阿嬤討論看醫生一事。」

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沒想到，老人家直回，「先去神明廳跟觀音媽燒香拜拜，跟觀音媽講狀況，請一杯中熬茶下來喝。」一席話讓他傻眼，加上家住郊區，不好叫車，又有兩個小孩要帶，真的很心累。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

對此，網友們紛紛回應，「別亂用偏方」、「拜觀音的想法我真是不懂，有病就該看醫生啊」、「這是早期宮縮不太正常，先去醫院測宮縮跟胎心音了，不要拖時間」、「你是不是吃符水長大的」、「辛苦了，老人家的話不用刻意反駁，你應付完快帶老婆去就好」。

另外，不少人母也熱心提醒，「30週宮縮會痛是不正常的」、「你還是想辦法叫車去一趟醫院，別拖到更嚴重哦，要是早產很恐怖，我當初就是，兒子的腳滑出產道嚇死現場的人，馬上推進去開刀」、「這個週期宮縮到很痛不正常喔，可能快生也可能寶寶有狀況，叫不到計程車就叫救護車吧」。