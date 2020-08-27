老愛「喔」敷衍回Line！媽不忍了開大絕...兒乖乖改口　網超有感：真的討厭

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友昨天收到太座大人的截圖，主要是每次兒子回Line，都是敷衍的1字帶過，這回老婆終於不忍了，開大絕想改掉孩子的壞毛病，結果馬上奏效，讓他哭笑不得。

男網友昨日在「爆廢公社公開版」發文笑說，「老婆突然傳了張圖給我，真心覺得兒子的求生意志薄弱！」只見母親傳訊息跟兒子交代事情，說是買了香蕉和芭樂，等下班回家時，要他下樓幫忙拿，結果兒子惜字如金，不論老媽打了多長一串，他總是以1字「喔」回覆。

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冷淡又敷衍的態度，讓母親莫名火大，糾正道「請說：好的，媽媽。」並表示對他的回覆方式很不爽，直呼「再一次，你都不用吃東西了。」一席話果然奏效，兒子連忙改口，令她相當滿意。

對此，原po表示，「平常我們是沒在管孩子什麼，就只要求禮貌，所以這個真的玩笑居多。我們家每天都是打打鬧鬧，生活已經很辛苦了，好玩就好...別太認真。」

▲兒子改口了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

許多網友秒懂母親的感受，直言「真的會讓人暴怒」、「我小孩都給我已讀不回，或是不讀不回」、「真的會很煩躁」、「我超級討厭人家喔，喔三X」、「是我也會很不爽那個喔」、「我覺得你老婆是對的，觀念對了禮貌就有了，不然凡事就大家欠他的，真的不太好」、「我也很討厭被敷衍回覆」。

不少人也紛紛笑回，「這時候貼圖真的好用」、「下次我也來玩一下」、「應該的，不要說對長輩，對人都要有禮貌」、「我弟也是這樣回，被我媽罵好幾次還是改不了」、「我爸每次呼喚我，我回幹嘛？他就會說，要回什麼事、怎麼了，幹嘛很難聽」、「彷彿看到我老婆跟兒子的未來對話」、「不會阿...我倒覺得他求生意志很強阿」。