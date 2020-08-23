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明早9:30衝丁丁藥局！這9家搶先開賣「淡橙橘」口罩　26日全台陸續登場

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▲萊潔淡澄橘口罩在花東、屏東地區首賣。（圖／業者提供）

▲萊潔淡橙橘口罩在花東、屏東地區首賣。（圖／業者提供）

記者曾筠淇／綜合報導

萊潔「玩色．炫彩」系列的淡橙橘口罩19日於萊爾富開放預購，業者明（24）日也將優先在花東地區首賣，希望透過溫暖的橘色，讓住在偏鄉的民眾倍感重視。萊潔明日將於丁丁藥局的花蓮2家門市、台東1家門市各開賣160盒，屏東6家門市則各配有80盒，25日更將於多地的佑全藥局開賣。

丁丁藥局的花蓮店、吉安店、台東店將於明日上午9點30分準時開賣萊潔「淡橙橘」口罩，各店都配有160盒；屏東的廣東店、屏東自由店、屏東民族店、麟洛店、潮州店和東港店也同步開賣，各門市都配有80盒。每盒口罩50入裝，售349元，一人限購一盒，現場採發放號碼牌制。（地址點這裡

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▲萊潔淡澄橘口罩。（圖／R&R萊禮生醫提供）

▲萊潔淡橙橘口罩。（圖／業者提供）

萊潔強調，「花東地區等偏鄉，經歷地震、天災。每一次的夏季颱風，他們就是飽受煎熬」，因此才選擇在花蓮、台東、屏東的實體通路首賣，希望透過溫暖的橘色讓他們倍感重視。

萊潔的「橘．在偏鄉」行動在花東、屏東地區全台首賣後，25日將於宜蘭羅東、新竹竹東、苗栗苑裡、南投草屯、雲林西螺的佑全連鎖藥妝開賣，每店各配有80盒。業者也補充道，「希望讓其他難買的縣市朋友也可以最快買到」。

▲萊潔淡澄橘口罩。（圖／R&R萊禮生醫提供）

▲業者希望透過溫暖的橘色能讓偏鄉地區的民眾倍感重視。（圖／業者提供）

此外，萊潔3D兒童口罩同樣將在25日於佑全連鎖藥妝開賣，宜蘭羅東、新竹竹東、花蓮中山、苗栗苑裡、台中永福、彰化和美、南投草屯及雲林西螺共有600盒的貨量，每盒50入裝，售399元。這些口罩全都會優先提供給偏遠地區的門市，詳細情形可持續關注佑全連鎖藥妝的粉絲專頁

其他販售通路如下：

●蝦皮購物

下午5點準時開賣醫療級「福德好罩」，每盒50入裝，售價399元，一人限購2盒，顏色部分依官網公告為主；蝦皮24h目前也有清新宣言「粉紫色」醫療口罩可選購，每盒50入售價469元，另還有福德好罩水漾藍、櫻花粉的口罩組合包。

●愛買量販台中水湳店

自18日起的連續7日試賣期間，每日上午9點、下午3點及晚上7點，都將販售中衛、康乃馨、匠心等廠牌口罩，每人限購一盒。中衛供應了櫻桃紅、月河晨曦、天空藍、酷黑共4色，售價皆為300元，「櫻桃紅」每日限量販售，「月河晨曦」則將於22日、23日限量販售。

除了盒裝口罩，每日也都會販售袋裝口罩，每人限購2包，中衛「櫻花粉」袋裝醫療口罩每包3入裝，售價39元；3M兒童醫用袋裝口罩每包5入裝，售價49元。

●淘寶台灣

即日起週一至週五，上午11點都會限量開賣「口罩國家隊」善存醫用成人平面口罩，1盒50入，加上Bypera廣效抗菌液，每組售價380元；另外，新用戶可現折100元，單次購買至多5組為限，等於250片能一次入手。

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