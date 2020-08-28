快訊／安倍晉三宣布「辭職靜養」　13年舊疾纏身…感謝民眾託付與支持！

▲ 安倍晉三宣布辭職首相 。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

日本首相安倍晉三近期傳出健康亮起紅燈，新冠疫情在日本造成的起伏疫情，讓他幾乎沒有休息時間，導致舊疾復發。28日安倍在記者會上提到，因為健康因素，「決定暫時放下職務休養身體」爾後將會努力調養身體，恢復健康後再繼續為人民服務。

安倍晉三記者會上一開始先提到這段時間對抗新冠疫情，自今年1月開始日本面對看不著的敵人，更對於不幸病逝的人感到遺憾，日本檢測病毒的程度已經提高，一天可以檢測至少20萬人；而在國家安全方面稍作交待後，終於提到自己健康的問題。

安倍表示，「13年前得到潰瘍性結腸炎，當時曾突然辭去首相的職位，造成國家很大的困擾，如今有新的特效藥出現，6月體檢時曾被醫師警告可能會復發，但對於工作還是持續努力」。

安倍晉三臉色凝重提到，「今年6月就從體檢結果中得知潰瘍性大腸炎的跡象，健康狀況惡化，7月份開始感到疲勞，目前將接受新的治療；8月上旬潰瘍性結腸炎再度發作」。根據醫師的指示需要休息與繼續處方的治療，非常感謝大家對我的支持與託付，因此遺憾的表示，「將辭職進行個人身體調養」。

在28日上午的記者會中，安倍晉三提到自己2021年上半年的目標，是希望提供人民有足夠的疫苗可以施打。隨著後安倍的時代來臨，日本的經濟、貿易、民生走向也格外引人關注，甫剛創下最常執政紀錄的安倍，現階段「新冠疫情」相關民調數據有58.4％並不肯定日本政府的應對，而肯定的民眾則有34％，政策逐漸出現許多輿論。

►適合中重度病人！日媒：安倍做「血液療法」 28日記者會有望親曝病況

►安倍請辭前計畫「任職到新首相出現」！自民黨慌了...急推新任總裁選舉

►8接班安倍人選出爐！「麻生太郎呼聲最高」 岸田文雄秒自薦：我準備好了

►東西這樣買最划算