安倍丟辭職震撼彈！日政府各機關錯愕　「外交關係」最挫…高官憂：未來變得未知

記者陳亭伃／綜合報導

日本首相安倍晉三28日午間丟出震撼彈，預計將於傍晚的記者會上宣布請辭，原因為「健康因素」，資訊一出連日本國內的政府機關都感到惋惜，《NHK》即統整了安倍晉三傳出將請辭後，各單位發表的相關言論。

▲安倍晉三有意請辭，各省機關相當惋惜。（圖／達志影像／美聯社）

-日本外交部

外務省發言人表示，「安倍首相與各國領導人建立了信任的關係，對於日本而言有重要的意義，安倍首相時代更是建立了緊密的自衛能力，若非他的領導，根本無法在國際上與其他國家競爭」。

-外交事務安全執行官

外交安全事務高官表示，「安倍首相辭職之後，對於美日關係的發展感到相當憂心，且在安倍的帶領下日本在亞洲與東南亞、中東具有一定的影響力，未來日本影響力該如何發揮也會被大家重視」。

-日本文部科學省

文部科學省官員表示，聽到安倍晉三可能辭職的消息感到相當驚訝，因為新冠疫情，政府的教育政策相當重要，因此未來在疫情狀態下，「日本教育該如何延續，將會持續關注」。

-厚生勞動省

日本厚生勞動省一名官員表示，相當驚訝安倍晉三可能會辭職，因為府方在這方面做得相當好，也擔心之後首相更替，很可能將會政策的延續以及厚生勞動省與日本政府中央的關心。

-新冠疫情負責人

負責新冠疫情的內閣單位表示，「即便安倍晉三覺得辭職，工作仍需要繼續，我們已經做好全面性的預防政策，但也可能因此出現變化」。

▲日本新冠疫情仍未趨緩。（圖／路透）

-自衛隊執行官

日本自衛隊高層接受《NHK》訪問時表示，在安倍時代日本安全政策發生重大的改變，包括自衛隊的整合與改革，聽到消息感到相當遺憾，「未來政治局勢是否放棄原先的自衛隊改革與權利，將會持續關注。」

-日本警察廳

警察廳高層表示，「東奧與殘奧會的推遲都是由安倍政府主持，未來會受到什麼樣的改變都是未知，但將會全力緊密配合中央政府」。

-國土交通省

國土交通省部長表示，對於安被辭職感到相當遺憾，但由於北九州、日本西部日前為洪水受災，這些安倍晉三都曾做出正確的指示，未來政府該如何做出危機管理，也會持續關注。

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