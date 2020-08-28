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20歲嫩妻懷胎5月摔倒…他「剛到台中工作」路不熟！見破水急問：最近醫院在哪

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▲▼ 懷孕 。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼人夫見20歲懷孕5月妻跌倒破水，焦急向警方求助。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲／台中報導

台中市東區精武路與進德路口25日深夜11時許，有員警在執行守望勤務時，突見一部機車疾駛而來，一問才知道，原來是一名20歲懷胎5月的孕婦在家中不慎跌倒，導致羊水破裂，丈夫因才剛從苗栗到台中工作，人生地不熟，只好向警方求助。員警一聽隨即鳴笛替夫妻倆開道，將人引導到最近的醫院就診。

台中市政府警察局第三分局合作派出所巡佐陳芳旭、警員黃瑞豐，25日23時許於東區精武路與進德路口守望時，突有一輛機車疾駛而來，柯姓騎士神情緊張詢問員警最近的醫院該如何前往。

警方一問發現，原來懷有5個月身孕的20歲柯妻在家中不慎跌倒，導致羊水破裂，柯男載著妻子從太平急著趕往市區尋找醫院，卻因近期才從苗栗來台中工作，人生地不熟連路都不太熟悉，剛好見到前方有警車趕緊上前求助。

▲▼ 懷孕 。（圖／記者李忠憲翻攝）

員警得知情況危急需分秒必爭，又見後座柯妻表情痛苦情況緊急，不敢隨意移動她，便請柯男趕緊尾隨警車後方，叮嚀他注意行車安全，由警車鳴笛於前方開道引導至最近醫院就診。

當夜適逢七夕情人間，市區道路夜間車流量仍大，員警不斷透過廣播、鳴按警笛及喇叭，讓原本約10分鐘的行車時間，用不到一半的時間即火速趕抵鄰近中國醫藥學大學附設醫院急診室，救護人員趕緊將無法走路的柯妻移至病床，推往急診室急救，即便一臉擔心無措，柯男仍不忘向員警表達謝意，表示自己「真的路不熟，還好有你們」！

員警也為這對小夫妻打氣，希望肚子裡的小寶貝展現強韌的生命力度過難關，並感謝沿路駕駛人配合讓道，同心協力完成這場十萬火急的緊急救援任務。

▲▼ 懷孕 。（圖／記者李忠憲翻攝）

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