快訊／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！開刀7小時後：一個多禮拜內有機會出院

▲林口長庚醫院說明館長遭槍擊後傷勢。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳豐德、陳雕文、戴若涵／新北報導

館長陳之漢28日凌晨遭到槍擊，身中3槍在自家健身房林口館外倒地！經6、7小時手術過後，替他主刀的林口長庚醫院外傷骨科主任周應照指出，館長手術前擔心他不知道自己是誰，不斷強調自己的職業向他拜託，周醫師也曝光他的傷勢，表示「老天厚愛」傷勢不危及生命，樂觀情況一個多星期後可出院。

周應照指出，館長凌晨3時許被送到醫院，經研判為多處外傷、骨折，院方隨即安排手術，所幸館長雖然傷口多，但生命跡象穩定，6、7小時手術過後，目前人須進行觀察治療，若沒有感染一個多星期左右有望可以出院，他表示，「館長是骨骼各方面都很健康的人，有信心往好的方向康復」。

另外，周應照也曝，館長被送入醫院的時候很清醒，因擔心醫師不知道自己是誰，不斷強調自己平時工作內容，醫師也告知他將會盡最大的努力。以經驗法則來說，3個月恢復生活作息，6個月恢復運動正常，另外老天厚愛，館長並沒有生命危險。

回顧事發經過，劉姓犯嫌先是於27日23時於內湖搭乘計程車，下林口交流道，右轉文化一路，左轉忠孝路，右轉文化二路262號711停車買啤酒小點心，右轉仁愛路，右轉公園路，223巷右轉文化二路，右轉仁愛路、公園路口，接著於23時25分停在附近的賣場對面埋伏，0時19分又要求計程車開到賣場正面停靠，隨後凌晨2時22分見到館長後立即下車，並走到成吉思汗林口店前連開3槍行兇。

到達地點之後，劉男在車上埋伏了整整177分鐘，還塞了500元要求司機將冷氣開強休息；在看到館長出來之後，劉男就囑咐司機，要求司機迴轉到對面等他，自己則下車連轟3槍。劉男開槍之後，又隨即跑回車上，要求司機開車到文化派出所，而到達派出所後，劉男付了3000元車資後自行下車投案。

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