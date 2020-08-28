影／台中夫被妻撞死！專家驚爆：疑黃金獵犬「誤觸R檔」奪命

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市新社區一處農地26日晚間發生一起離奇死亡事故，45歲的陸籍王姓婦人駕車載著施姓丈夫（58歲）返回台中，不料卻在停車時意外倒車輾斃丈夫。據熟知案情的專家推論，由於當時副駕駛座還有一隻黃金獵犬，因此目前不排除是狗狗跳往駕駛座時將排檔桿推到R（倒車）檔、抑或是狗狗在倒車中突然跳到王婦身上，造成其驚嚇誤踩油門，最終輾斃施男。

▲案發後3隻寵物犬暫時留在農舍。（圖／記者鄧木卿攝）

警方調查，施男與王婦結婚4年，2人膝下無子，夫妻倆原本在新北市新店區經營電子公司，但施男考量住在台中老家的母親年邁，因此約在1、2個月才租下新社這片農地，並一次簽下5年租約，準備搬回台中就近照顧母親，由於近日還在搬遷階段，因此夫妻2人時常往返新店、台中。





▲施男為了就近照顧母親，約在1、2個月前租下農舍，準備搬回台中。（圖／記者鄧木卿攝）

26日晚間，王婦駕車載著丈夫與3隻狗狗從新店返回新社農地，其中施男與2隻小型犬坐在後座，而體型較大的黃金獵犬則坐在副駕駛座；抵達新社後，施男先下車手動打開鐵門，並由王婦將車駛入停妥，不料過程中轎車卻離奇向後滑行，當場撞上施男並將其輾過。王婦目睹丈夫遭輾、卡在輪底後嚇得不能自已，呆站在原地10多分鐘，全身不斷發抖，直到2名守望相助隊員經過，發現情況有異，這才找來其他居民合力將施男救出，並送往醫院搶救，無奈最終仍因傷重而宣告不治。

王婦到案時向警方供稱，當時她將檔位打在P檔（停車檔），並與副駕駛座的黃金獵犬一同下車，隨後車子不知怎地突然就向後滑行，當場將丈夫輾斃。

▲黑色轎車現仍停放在案發現場，後保險桿有明顯擦撞痕跡。（圖／記者鄧木卿攝）

但由於整段過程太過離奇，熟悉案情的專家指出，按照常理，若檔位在P，車子不會向後滑行，且事發地點相當平坦，並無斜坡，如若是單純地向後滑行，也不太可能輾死人，因此有2項合理推測，其一為當時檔位並未如王婦所言，而是打到了R檔，加上車門一打開時，黃金獵犬急著下車跳到了王婦身上，王婦因此受到驚嚇，不慎誤踩油門，造成車輛向後滑行加速，因此輾斃施男。

第二種可能為，當時檔位確如王婦所言打在P檔，但由於排檔桿並無卡榫，因此當車門打開、黃金獵犬跳到駕駛座下車時，腳部不慎誤觸排檔桿，將檔位由P推到R，最終車體向後衝撞輾斃施男。除此之外，整起事故也不排除是車輛機械故障，才會釀成意外發生。

▲王婦稱當下排檔桿打在P檔，但車子卻莫名倒退。（圖／記者鄧木卿攝）

另一方面，檢警勘驗現場並相驗施男遺體後，確認只有一次性輾過傷痕，因此警方認定王婦並非故意，整起事故未發現他殺嫌疑，因此研判是意外，但現仍無法排除王婦有過失責任，是否涉及過失致死罪嫌仍待釐清；另目前3隻寵物狗還留在事發農地，而王婦則暫住親友家撫平情緒。

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▼目前農舍無人，僅留下3隻寵物犬，王婦則暫住在親友家。（圖／記者鄧木卿攝）