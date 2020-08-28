23歲館長狂粉犯案槍枝曝光！疑「沙漠之鷹」兄弟版…標籤以色列製造、編號磨損

▲23歲館長狂粉使用槍枝曝光。（圖／記者陳豐徳攝）

記者陳豐德、黃子倩、戴若涵／新北報導

「館長」陳之漢28日凌晨2時22分在自家健身房林口旗艦店遭到槍擊！劉姓嫌犯先到健身房外埋伏長達177分鐘，還先叮囑載他到現場的運將，迴轉到健身房對面等他，待館長一現身便朝對方連開3槍全中，隨後才帶著槍枝前往派出所投案。據了解，劉男使用的槍枝疑似為「沙漠雛鷹」傑里科941手槍，為「沙漠之鷹」的兄弟版本。

23歲劉男所使用的槍枝上頭貼有以色列製造的標籤，據悉，這把手槍疑似是「沙漠雛鷹」傑里科941手槍，方便攜帶、操作容易，為許多電影、電玩中經常出現的知名手槍「沙漠之鷹」的兄弟版本，屬於半自動手槍。但由於劉男使用的該把槍枝編號被磨掉，將送往刑事局進行進一步化驗是否為制式手槍。

▲館長身中3槍，目前仍在手術中。（圖／翻攝自館長臉書、記者陳以昇攝）

回顧事發經過，劉男先是於27日23時於內湖搭乘計程車，下林口交流道，右轉文化一路，左轉忠孝路，右轉文化二路262號711停車買啤酒小點心，右轉仁愛路，右轉公園路，223巷右轉文化二路，右轉仁愛路、公園路口，接著於23時25分停在附近的賣場對面埋伏，0時19分又要求計程車開到賣場正面停靠，隨後凌晨2時22分見到館長後立即下車，並走到成吉思汗林口店前連開3槍行兇。

到達地點之後，劉男在車上埋伏了整整177分鐘，還塞了500元要求司機將冷氣開強休息；在看到館長出來之後，劉男就囑咐司機，要求司機迴轉到對面等他，自己則下車連轟3槍。劉男開槍之後，又隨即跑回車上，要求司機開車到文化派出所，而到達派出所後，劉男付了3000元車資後自行下車投案。

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