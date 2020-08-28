男友在她家輕生…「3000萬豪宅」秒變凶宅！台中女心碎曝相處：他報復我

▲男友在她3千萬的住宅內輕生，台中女提告求償1087萬元。（圖／免費圖庫pexels）

記者戴若涵／台中報導

台中一名女子小婷（化名）向男友購入一間價值3千萬元的豪宅，沒想到卻發現男友與前妻仍勾勾纏，甚至與其他女性發生親密關係，還拍照留念，2人為此多次發生爭執。2018年底小婷男友更在小婷豪宅內輕生，導致房屋當場成為凶宅，小婷指控男友是存心報復，決定提告求償。日前法院判遺產管理人應在管理範圍內支付小婷1087萬元。

小婷主張，自己2017年12月5日向男友以總價3千萬元購入一間房產，並於2018年3月29日將全部價金給付完畢，當時在她的同意下，男友仍保有房屋的鑰匙，可以自由進出甚至是暫時居住，孰料，2018年11月8日對方竟然在她的屋內輕生，讓房子成為凶宅，交易價格減損1078萬元。她認為這是男友的報復，決定提出民事訴訟求償。

▲小婷指稱，與男友在交往期間經常為了前妻、其他女性吵架。（示意圖／取自Pixabay）

小婷表示，男友在交往期間仍跟前妻保持親密關係、藕斷絲連，雙方常常為了此事發生激烈口角，另外，男友還與多名女性有摟抱、挽手、前往柬埔寨旅遊並同宿等親密行為，還拍下照片作為紀念，男友甚至叫其他女性「老婆」，她質問男友卻反遭對方責怪「想像力豐富、胡亂質疑」，甚至稱「因為我拿了你的錢、妳才會這樣來質疑我」、「我已經沒有任何能力」、「不必揶揄我」、「我今生最大的錯，是不應該拿妳的錢想要來開工廠」。

小婷認為，男友對於她經濟較穩定、名下有房地數幢等，應該早就不滿了，有意玉石俱焚。且男友死亡時已經超過50歲，並非未經世事的人，對於凶宅價格會減損一事，不可能不知道，生前又多次說她自以為是、毫不體諒，對寄人籬下一事感到屈辱，所以才用輕生的方式報復她，藉此發洩不滿情緒。

對此，小婷男友的遺產管理人表示，雖然小婷與男友間不是法定配偶關係，但2人先前曾同居在該處房屋，具有家屬關係，且2人雖然偶爾有口角爭吵，但小婷男友死亡並不是因為吵架的原因，沒有證據可以證明小婷男友是故意侵權。

但台中地方法院審理後認為，小婷男友輕生雖然主觀是出於殘害自己的生命，但也讓房屋成為凶宅，日後難以出售，與房價跌落具有相當因果關係，認為小婷的主張有道理，判遺產管理人應在遺產範圍內給付小婷1078萬元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

超正人妻跟老公激戰…被逼「LIVE播送呻吟」！他騙啪還喊：妳表現不好再來一次



新北驚世媳婦「狂領婆婆239萬存款」！猛蓋印章44次…再騙走200萬 下場曝光



老父被騙4千萬…兄弟質問他卻笑：你爸蠢才借我錢！氣炸「分屍6塊」 房東崩潰