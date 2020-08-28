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疑愛犬下車「踢到排檔桿」！台中新社女離奇倒車輾斃夫

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▲▼台中新社昨晚發生死亡意外，由妻子開的車子突然滑行輾斃老公。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中新社26日晚間發生死亡意外，警方調查後不排除有寵物犬踢到排檔桿的可能。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市新社區26日晚間發生一起離奇死亡事故，45歲的王姓陸籍夫妻駕車載著58歲的施姓丈夫返回住家，不料王婦將車停妥正準備下車時，座車竟突然「倒退嚕」，往後滑行撞死站在後方開鐵捲門的施男；警方初步調查，發現當時車內除了夫妻倆外還有3隻寵物犬，其中一隻中型犬從副駕隨著王婦跳往駕駛座下車，不排除是狗狗踢到排檔桿才導致轎車滑行釀成意外。檢察官昨（27日）相驗後，未發現他殺嫌疑，以意外結案。

檢方調查，王姓婦人26日晚間開車載著丈夫從桃園返回台中新社住家，隨後丈夫施男先行下車站在後方開鐵捲門，王婦將車停妥後也打開車門準備下車，不料這時車子卻突然向後滑行，將施男當場輾斃。在事故發生後王婦當場嚇傻，呆立在路旁不斷發抖，2名路過的守望相助隊員發現異狀立即上前救助，並與其他居民合力將施男救出送醫，無奈施男最終仍宣告不治身亡。

據了解，當時車內除了夫妻倆外還有3隻寵物狗，其中一隻中型犬原本在副駕駛座，但當王婦打開車門下車時，該隻寵物狗也跳到駕駛座跟隨王婦下車，隨後不久車子就突然向後滑行。警方調查後，不排除車子故障、或是寵物犬跳下車時腳踢到排檔桿，導致檔位由P打到R，造成座車向後滑行的可能，因檢察官昨相驗後並未發現他殺嫌疑，因此最後以意外結案，但目前仍未排除王婦有無過失。

▼王婦發現座車向後滑行輾斃丈夫後，呆立原地不斷發抖。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼快訊／台中女倒車壓老公！卡車底20分鐘沒求救…無生命跡象送醫。（圖／記者白珈陽翻攝）

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