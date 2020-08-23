好市多水蜜桃「睡一覺爛4顆」！一看長霉腐斑　內行生氣了：被摸壞的

▲原PO買好市多水蜜桃，一夜就爛4顆。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

最近好市多（COSTCO）的水蜜桃超夯，許多進場的民眾人手一箱搬回家，但遇到這種狀況真的超心疼！一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出4張照片，讚嘆好市多水蜜桃真的好吃，「但一覺醒來，真慘啊！爛了4個！」就有網友留言，曝光水蜜桃保存方法，照著做的話，基本上一顆都不會爛！

這位男網友22日貼文，文中開頭就直呼，「真的好吃！但一覺醒來，真慘啊！爛了4個！」只見照片中的水蜜桃已呈現一點一點的爛斑，還長出白、綠色的霉菌。男網友也在留言處表示，他是聽賣場服務人員說「要有香味才能冰」，所以當晚才沒有馬上冰冰箱。

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▲有人認為這是「被摸過」才會這樣。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

就有人馬上留言，「不對啦～要冰，要吃的時候退冰幾個小時，香味就出來了」，甚至可以在水蜜桃很硬的時候就放冰箱，要吃的時候拿出來退冰，先用鹽巴洗表面，擦乾後就放著，夏天白天沒開冷氣，常溫下幾個小時後，桃子就軟了，「我買的時候也很硬（又硬又脆），也是直接冰冰箱，放不下的放常溫（下午買），隔天早上的常溫就要切來吃，再放下去就會壞了。」

不過也有網友看到照片後，認為一斑一斑的腐爛痕跡，看起來比較像是有人摸過，「這種東西很脆弱，可能有人摸過」、「我昨天在台中看到一對老夫妻狂戳水蜜桃，對，沒錯，就是戳！即使工作人員制止，他們依然繼續連戳了好幾箱」、「這怎麼看怎麼像是被掐過的痕跡。」

▲網友建議水蜜桃買回家沒吃完，最好當天就要冰冰箱。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

還有人也提醒，「沒冰放室溫也要注意溫度的，台灣天氣濕熱，我也只敢放有空調的冷氣房內一天，就入冰箱了」、「販售點裡面有空調、低溫。所以基本上回來家裡，我是會放冷藏啦……室溫都三十幾度。」另外，還有網友也說，「買台灣拉拉山的水蜜桃都冷藏配送，拿到取出另外裝袋馬上冷藏，所以看到大家在好市多買的卻還直接這樣放室溫簡直是不可思議。」