　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

量無脈搏…救護員「誤認糞便為屍班」判死！鑑識人員驚見屍體「冒汗」送醫　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 高雄市消防局第三大隊照片 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄市消防局第三大隊消防車與救護車。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄上個月發生一起離譜的救護事件，消防局當時接獲通報，有名住在大寮區的獨居老翁疑似倒臥在家，家中鐵門拉下，敲門、打電話皆沒有回應。消防隊到場後，救護員看到老翁身體冰冷，且第一時間沒有量到脈搏，加上老翁大小便失禁，救護員疑似把糞便誤判成屍班，判定老翁死亡就離開，直到警方鑑識人員到場，採證時發現老翁還在「冒汗」，這才將人送醫，對此，高雄市消防局坦承疏失，會檢討並加強教育訓練。

這起事件發生在上個月28日上午10點多，當時警消獲報陸續到場，大寮消防分隊當時發現側邊鐵門沒有上鎖，進入屋內搶救，但屋內燈光昏暗，救護員當時僅用頭燈作業，發現老翁時，他全身赤裸，大小便失禁，當時救護員戴著手套量測動脈，沒有量測到脈搏，加上判斷身體冰冷、又出現屍班，因此判定老翁死亡，隨即收隊。

不過鑑識人員接手後，偵查佐黃炎煌到場採證，他觀察入微，看到老翁額頭冒汗，頸動脈也有微弱的跳動，用手指測鼻孔還有微弱呼吸，立刻通知救護車送醫急救，目前老翁生命跡象穩定。

對此，消防局第三大隊副大隊長吳佩城指出，這個案件發生當下，由於蔡姓老翁家裡被斷電，環境十分昏暗，加上患者有脫糞的狀態，氣味與屍臭類似，救護員摸不到頸動脈的狀況下，又把糞便誤當屍班，因此判斷老翁當時已經死亡，但是後同仁沒有做好現場評估處置，造成誤判，他本人十分自責，對同仁的疏失，會做進一步的調查處分與教育訓練。

另外，吳佩城也提到，救護員現場斷定是否為明顯死亡的流程「第一點，要患者沒有意識、沒有呼吸與脈搏，第二項要符合出現屍腐、屍體僵硬、身體焦黑、無首、臟器外漏、或身體軀幹斷肢等狀況。」也就是說一般而言，必須第一點全數符合，並有第二點其中一項狀態產生，才會判定為明顯死亡，這次誤判屬於個案狀況，未來消防局承諾會加強教育訓練，避免類似狀況再發生。

►點我超越韓國愉快體驗

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
還原「性騷館長5分鐘」始末！狂粉挨告被肉搜　埋伏半小時轟3槍
館長為何中槍第一時間開直播　網曝背後原因「超聰明」被轟爆
館長中三槍倒地！　網友列3點懷疑「早有預謀」：一切都太順
今年最強颱「梅莎」影響台灣關鍵曝光　對東部海域影響顯著
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狂粉「做案路線曝光」...吹冷氣埋伏30分鐘！下車連轟館長3槍　運將聽槍聲嚇傻

量無脈搏…救護員「誤認糞便為屍班」判死！鑑識人員驚見屍體「冒汗」送醫　

必翔實業遭掏空　董座伍必翔與前妻蔣清明母女遭起訴

還原「性騷館長5分鐘」爭議始末！狂粉挨告+被肉搜　埋伏半小時連轟3槍洩憤

涉賤賣「最貴停車場」自肥　幸福人壽前董座鄧文聰入獄3年再被起訴

國一女遭猥褻一年變習慣　母親男友求和解「會判比較輕」下場出爐

館長中3槍「無毒友善漁民黃國良」37字譴責：不認同館長但更不認同暴力

愛犬跳下車「把保險桿踢到R檔」！後滑撞倒主人當場輾斃

「富二代」斧頭哥狂買精品、飛機杯全跑單　原因曝光！江湖下通緝令

屏東毒品通緝犯遇警報假名　被帶回查證途中突不適…送醫不治！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

金鐘55／《聲林之王2》拚連莊PK3度入圍《大熱門》　三大獎不足額..《玩很大》等外景遊戲節目全槓！

狂粉「做案路線曝光」...吹冷氣埋伏30分鐘！下車連轟館長3槍　運將聽槍聲嚇傻

量無脈搏…救護員「誤認糞便為屍班」判死！鑑識人員驚見屍體「冒汗」送醫　

必翔實業遭掏空　董座伍必翔與前妻蔣清明母女遭起訴

還原「性騷館長5分鐘」爭議始末！狂粉挨告+被肉搜　埋伏半小時連轟3槍洩憤

涉賤賣「最貴停車場」自肥　幸福人壽前董座鄧文聰入獄3年再被起訴

國一女遭猥褻一年變習慣　母親男友求和解「會判比較輕」下場出爐

館長中3槍「無毒友善漁民黃國良」37字譴責：不認同館長但更不認同暴力

愛犬跳下車「把保險桿踢到R檔」！後滑撞倒主人當場輾斃

「富二代」斧頭哥狂買精品、飛機杯全跑單　原因曝光！江湖下通緝令

屏東毒品通緝犯遇警報假名　被帶回查證途中突不適…送醫不治！

史上最熱一季！今夏平均氣溫逼近30度　氣候有「4大異常」

全國首創！　嘉義縣綠衣失智者友善天使成軍

網路援交詐騙又來了！　民眾買點數店員報警成功阻詐3萬3

陳喬恩主持一轉身「小腹凸起」0修圖畫面全被拍！　發福照掀戰…哭臉認：又吃胖了

台美啟動貿易談判！　美國貿易代表籲「解除美豬美牛進口限制」

狂粉「做案路線曝光」...吹冷氣埋伏30分鐘！下車連轟館長3槍　運將聽槍聲嚇傻

嘉義市模擬聯合國工作坊　提升學生國際視野觀點

陸推開公司全程「網路化」　李克強出招活絡經濟

嘉市公私立中小學校長會議　結合嘉義大學「實驗教育」

不畏強風豪雨　台南白河警排除路障維護道路安全順暢！

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

社會熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

快訊／館長中3槍哀號！嫌犯「帶槍投案」：等律師來

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

即／槍擊館長兇手「身分曝」　右腿貫穿粉碎性骨折

館長凌晨中彈　館方人員回應了

快訊／館長林口中3槍！倒血泊直播留「2願望」狂叫

快訊／槍擊館長嫌犯上週才被爆狂摸館長5分鐘

快訊／館長凌晨遭人開2槍！倒地滿地血

館長脫險！警：嫌內湖搭計程車去開槍

快訊／館長凌晨遭「近距離槍擊」...槍手身份曝光！

更多熱門

相關新聞

快訊／罷免陳致中一階通過！

快訊／罷免陳致中一階通過！

前高雄市長韓國瑜遭罷免成功後，有民眾陸續發起罷免議員活動，罷免陳致中團體在3日上午北上赴中央選舉委員會遞交第一階段連署書，共計有3500份，罷中總部27日正式收到徵選會核准函文，第一階段已達法定提議人數，罷中總部將於規定期程內派員前往中選會領取連署人名冊，預計9月4日啟動第二階段連署。

黃捷爆「代親友繳黨費」遭拒！喊話時力：還我黨費

黃捷爆「代親友繳黨費」遭拒！喊話時力：還我黨費

再給我一次機會陪陪他們！母蹲苦窯曝想6子淚灑

再給我一次機會陪陪他們！母蹲苦窯曝想6子淚灑

柯文哲：網紅政治明星模式難套用他人

柯文哲：網紅政治明星模式難套用他人

高雄凌晨火爆男痛打外送員

高雄凌晨火爆男痛打外送員

關鍵字：

高雄大寮區老翁誤判救護員死亡屍班

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

快訊／館長中3槍哀號！嫌犯「帶槍投案」：等律師來

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

即／槍擊館長兇手「身分曝」　右腿貫穿粉碎性骨折

館長凌晨中彈　館方人員回應了

快訊／館長林口中3槍！倒血泊直播留「2願望」狂叫

快訊／槍擊館長嫌犯上週才被爆狂摸館長5分鐘

快訊／館長凌晨遭人開2槍！倒地滿地血

館長脫險！警：嫌內湖搭計程車去開槍

6大星座組合請保持距離

更多

最夯影音

更多
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！
台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面