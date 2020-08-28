量無脈搏…救護員「誤認糞便為屍班」判死！鑑識人員驚見屍體「冒汗」送醫　

▲高雄市消防局第三大隊消防車與救護車。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄上個月發生一起離譜的救護事件，消防局當時接獲通報，有名住在大寮區的獨居老翁疑似倒臥在家，家中鐵門拉下，敲門、打電話皆沒有回應。消防隊到場後，救護員看到老翁身體冰冷，且第一時間沒有量到脈搏，加上老翁大小便失禁，救護員疑似把糞便誤判成屍班，判定老翁死亡就離開，直到警方鑑識人員到場，採證時發現老翁還在「冒汗」，這才將人送醫，對此，高雄市消防局坦承疏失，會檢討並加強教育訓練。

這起事件發生在上個月28日上午10點多，當時警消獲報陸續到場，大寮消防分隊當時發現側邊鐵門沒有上鎖，進入屋內搶救，但屋內燈光昏暗，救護員當時僅用頭燈作業，發現老翁時，他全身赤裸，大小便失禁，當時救護員戴著手套量測動脈，沒有量測到脈搏，加上判斷身體冰冷、又出現屍班，因此判定老翁死亡，隨即收隊。

不過鑑識人員接手後，偵查佐黃炎煌到場採證，他觀察入微，看到老翁額頭冒汗，頸動脈也有微弱的跳動，用手指測鼻孔還有微弱呼吸，立刻通知救護車送醫急救，目前老翁生命跡象穩定。

對此，消防局第三大隊副大隊長吳佩城指出，這個案件發生當下，由於蔡姓老翁家裡被斷電，環境十分昏暗，加上患者有脫糞的狀態，氣味與屍臭類似，救護員摸不到頸動脈的狀況下，又把糞便誤當屍班，因此判斷老翁當時已經死亡，但是後同仁沒有做好現場評估處置，造成誤判，他本人十分自責，對同仁的疏失，會做進一步的調查處分與教育訓練。

另外，吳佩城也提到，救護員現場斷定是否為明顯死亡的流程「第一點，要患者沒有意識、沒有呼吸與脈搏，第二項要符合出現屍腐、屍體僵硬、身體焦黑、無首、臟器外漏、或身體軀幹斷肢等狀況。」也就是說一般而言，必須第一點全數符合，並有第二點其中一項狀態產生，才會判定為明顯死亡，這次誤判屬於個案狀況，未來消防局承諾會加強教育訓練，避免類似狀況再發生。

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