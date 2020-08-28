疑不滿小黃變換車道　騎士轉身「怒比中指」洩憤！下秒慘兮兮

記者黃子倩／高雄報導

有網友在臉書社團中轉PO一段行車記錄器，影片中可以看到，一名機車騎士騎在路上，經過一輛計程車時，疑似因為對方想變換車道，差點與騎士發生擦撞，騎士似乎氣不過轉身向對方「比中指」，結果下一秒，因為沒看到前方有另一輛機車，來不及煞車，直直撞了上去。

▲機車騎士疑不滿計程車司機欲變換車道差點與他發生碰撞，轉身比中指，結果自己意外撞上另一部機車。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲機車騎轉身比中指，轉頭回來發現前方有另一輛機車，煞車不及撞了上去。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起車禍發生在25日下午4點多，鳳山區的澄清路，警方到場時，發現到這起車禍主要是一名馬姓男子騎乘機車，和另一部同向的謝姓騎士發生碰撞，事故過後馬姓男子手腳輕微擦傷，兩方機車都有損傷，而員警到場酒測後，雙方都沒有酒駕的情形，全案移由交通鑑定以釐清雙方肇事責任。

▲▼肇事機車車頭受損，遭撞的機車則是車尾破損。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方進一步指出，馬姓機車騎士對計程車司機比中指的情形，雖然沒有觸犯交通法規，但計程車司機仍可以針對他的行為，提出「公然侮辱」的告訴，而影片被PO上網後，也引來不少民眾留言，有人說「為了一個中指摔車了值得嗎？」，還有人說「比一次很貴喔！如果計程車再加碼，這條大條了」、「計程車司機一定在車上笑」，還有人說「我看了十幾次XDD」，影片短短PO上網3個小時，就有2300個讚、700多則留言，引起討論話題。

►「時間對我們來說完全沒用！」