颶風蘿拉「致災風暴潮」強襲…沿海居民生還渺茫　路州副州長：為他們祈禱

▲颶風蘿拉登陸路易斯安那州前夕，沿海大部分居民已經先行撤離。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

颶風蘿拉（Laura）當地時間27日凌晨以四級颶風之姿於美國路易斯安那州登陸，近中心最大風速達每小時241公里，狂風暴雨和致命暴潮重創路州與德州邊界附近的城鎮查爾斯湖（Lake Charles）。路州副州長南傑瑟（Billy Nungesser）直言，「我們為住在沿岸的居民祈禱，他們生還的機會渺茫。」

美聯社報導，雖然當局已經下令沿海地區民眾撤離，但並非所有人都遵循指示。卡爾克蘇郡（Calcasieu Parish）政府主席吉洛里（Tony Guillory）表示，「還有一些人留在城裡，大家都在打電話…但沒人能聯絡上他們」。

卡爾克蘇郡治設於查爾斯湖，當地距離颶風蘿拉登陸的沿海小鎮卡梅倫（Cameron）僅約20公里距離。雖然當地詳細受災情況仍不明朗，但已經有照片拍到一棟玻璃帷幕大樓窗戶被強風吹的七零八落，碎玻璃散落滿地，可見颶風威力十分驚人。

坐鎮查爾斯湖政府大樓的吉洛里表示，待風力減弱後將出動救援可能的受困民眾，但憂心道路可能被強風吹斷，以及停電、淹水等情況都可能增加搜救難度。副州長南傑瑟則向美國廣播公司（ABC）晨間節目《早安美國》說，「我們為海岸線附近居民祈禱，因為看看這暴潮，他們的生還機會渺茫。」

據悉，由於颶風破壞電力輸送系統，在路易斯安那和德州，有將近47萬戶住宅或商家無電可用。

▼颶風蘿拉登陸前強度達4級颶風，最大風速超過17級。（圖／路透）



美國國家颶風中心表示，颶風蘿拉於美國中部時間凌晨1時（台灣時間14時）登陸人口僅400人的小鎮卡梅倫，登陸時風速高達每小時241公里（蒲氏風級17級以上），登陸強度為4級颶風。

颶風中心預報員警告，颶風眼附近將出現巨浪和致災性暴潮，「無生還可能的風暴潮將造成當地災難性破壞。」颶風中心表示，在路易斯安那州沿海大多數地區和德州亞瑟港（Port Arthur），暴潮可能高達15至20英尺（約4.5至6公尺），海水倒灌可能深入內陸達40英哩（約64公里），且需要數天時間才能完全消退。

颶風蘿拉登陸後強度已經減弱為2級颶風，最大風速仍高達每小時175公里（15級風），暴風半徑280公里，並且以每小時24公里速度朝北移動，將橫掃路州大部分地區和德州東部部分區域。

聯邦緊急事務管理署（FEMAA）署長蓋諾（Pete Gaynor）表示，將投入資源協助救援。路州州長愛德華茲（John Bel Edwards）則表示，已經動員國民兵協助救災，州野生動物部人員也準備好小艇準備進行水上搜救。

▼紐奧良民眾把握時間做好防災準備。（圖／路透）



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