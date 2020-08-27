「在南海造島」美制裁24中企　陸外交部：「在本國領土建設」合理合法

▲渚碧礁（Subi Reef）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國26日宣布把24間參與南海建島工程的中國企業列入制裁黑名單後，根據國務院最新政策，美方針對多名涉及海島礁「軍事化」的中國公民及家屬實施簽證制裁。對此，大陸外交部新聞發言人趙立堅27日下午回應，中方在本國領土上開展相關建設，完全是主權範圍內的事，與軍事化無關。

趙立堅指出，中方企業和個人參與本國建設活動，合理合法，無可厚非；美方因中方企業和個人參與本國相關建設，而對其實施非法制裁毫無道理，美方此舉粗暴干涉了中國內政，違反國際法和國際關係基本準則，完全是霸道邏輯，強權政治。

他強調，「中方對此堅決反對，我們敦促美方糾正錯誤，立即停止干涉中國內政。中方將採取堅定措施，堅決維護本國企業和個人的合法權益。」

俄羅斯衛星通訊社今（27）報導，新一波簽證制裁實施對象為負責或參與中國在南海「開發」、「建設」或「軍事化」爭議島嶼的中國籍公民及其家屬，涉及使用脅迫手段阻止東南亞聲索國獲得離岸資源也列入該範圍內，但美方並不會公開其姓名。

美國國務院新聞稿指出，美國政府自26日起對上述對象實施簽證限制，將無法獲准入境美國，直系親屬也可能受到該項簽證規定限制。高階官員透露，新措施已於同日上午生效，至少有12人以上被認定無法獲得簽證。

►戴口罩也要記得保養