台東縣加拿國小「一部動畫讓世界看見加拿」　動畫影展首映會

▲台東縣加拿國小拍攝落祭儀故事動畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣海端鄉加拿國小師生經過1學年來的努力，齊力完成首部關於部落的祭儀故事動畫作品，並於22舉辦學習課程成果發表暨法藍瓷想像計畫動畫首映會。台東縣長饒慶鈴表示，每個過程都像在玩闖關遊戲，看似簡單，卻需不斷的解決大魔王，才能解鎖前進，「很辛苦，但是很好玩」。

台東縣政府教育處表示，加拿國小課程核心推動小組成員排除萬難，利用課餘時間積極增能，定期進行課程會議，再與各領域 教師共同備課帶領學生一起學習成長，完成關於台東縣海端鄉加拿村的首部動畫影片。

首部曲主題經過核心小組師長們共同討論，決定從傳統祭儀著手，計畫於今年3月開學後立即啟動，從拜訪耆老採 集部落祭儀故事開始，小朋友們發揮創意，編寫劇本、學習各種鏡位技巧、畫分鏡表、練習布農族語 台詞，利用暑假動畫營期間，由專業的外聘老師教小朋友們用不同的媒材製作精美的道具、錄音及配 樂技巧、最後拍攝完成。



加拿國小校長陸雅林指出，學習動畫的過程中，孩子若自己感覺道具沒畫好、畫面沒拍好或哪裡沒做好，通常只會問一句「老師， 我可以重來嗎?」看著孩子們的努力與堅持，不斷的勇敢嘗試各種可能，想辦法解決問題，而且樂在其中，從動畫的製作過程中，孩子們學到了溝通互動、自主管理與積極樂觀解決問題的能力，而且對 於部落的傳統文化更了解，獲益良多。

陸雅林說，「學校已將製作動畫的系列課程結合領域課程的概念融入各年段的校訂課程設計中， 此為跨領域且帶得走的能力，期許未來孩子能更多元的學習，在發展學校特色同時，亦能延續部落的 傳統文化，從在地出發，以資訊能力與國際接軌，全校同仁齊心努力讓加拿國小的孩子未來的路更寬廣!」

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▲台東縣加拿國小拍攝落祭儀故事動畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）