轉運站變身台東美麗新門戶　「東東市」8月23日新開幕

▲東東市23日開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東轉運站旅遊服務中心，長期以來為旅客提供情報與諮詢服務，今年夏天，台東縣政府首度將轉運站空間開放外部廠商經營，希望活化場地並提供更豐富的台東旅遊體驗、幫助在地青農與產業，自8月起，旅服中心改造成為台東美麗門戶「東東市」。

台東縣長饒慶鈴致詞時表示，轉運站是我們的旅遊服務中心，也是重要的交通轉運點，連接鐵花新聚落的另一個端點。一直以來，這一塊處於活動式展覽，沒有長期規劃，這次縣府特別將轉運站開放委外經營，希望打造台東美麗門戶。

從前縣長黃健庭積極打造鐵花新聚落及新生路商圈以來，轉運站也是連結鐵花新聚落跟秀泰影城之間的重要據點，為了使城市散步路線亮起來，活化空間是必要的，希望未來台東鄉親及遊客能夠多多光臨與選購臺東在地優質的商品。

同時，饒慶鈴也宣布一項好消息，原誠品書局結束營業後，留下的空間經縣府徵選，即將於10月1日起由台東一間獨立字號書店接手經營，補實此一區域的商業活動的角落。

交觀處長余明勳表示，打造「東東市」IP平台是一個新的開始，透過選品向旅人介紹台東的美好，也讓在地生產者有看見外界能量的機會。因此東東市提出一種台東生活風格：「美美的生活、吃好的食物、愛護土地」邀請大家一起來實踐。

承包廠商秀異生活負責人黃秀玲表示，東東市嚴選台東優秀的生產者，從部落媽媽、返鄉青年、到移居者，選品範疇包含從手作工藝、香草清潔劑到果乾、冰品、米和辣椒醬等等，主要選品標準是品質和設計感都需具基本審美條件，讓旅人可以毫不猶豫就現場吃或帶回家，自用或送禮都相當合宜。到現場可歇坐休息，並比照慢食節借杯子自用，清洗後歸還，不製造多餘垃圾的作法，都是在回應台東迷人的生活氛圍。

►韓國美美妍氣墊粉餅送唇筆





►二手票券豐富你的生活



▲東東市23日開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）