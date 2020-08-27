農遊券2.0出爐！買600元文旦送250元「柚香禮券」 1人限1張

▲文旦。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

中秋節再一個月就到來，農委會為推廣國產文旦及拓展多元市場通路，今（27日）宣布和全家便利商店合作推出「LINE團購群組活動」，初步規劃只要消費者購買600元文旦，就送一張250元「柚香禮券」，這等於是農遊券2.0。

農委會推出500萬張農遊券，目前消費效益已達28.77億，預估全部使用完會帶動50億產值，幫助到農漁民。農委會表示，文旦季節到來，為加強文旦柚的銷售，研究第二波振興，只要民眾買600元文旦柚，就送一張250價值的柚香禮券，每一個人的身分證可換一張。

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▲▼媒體詢問第二波振興，陳吉仲說，下週將完整公布 。（圖／記者許展溢攝）



農委會主委陳吉仲今致詞提到會推出「濃情蜜意券」，不過受訪時則表示，會推出農遊券2.0，叫做「柚香禮券」，預計有超過5萬箱，讓消費者上網登記抽籤，會有相關加碼措施，但至於實際名稱是否為農遊券2.0還是其他？及如何使用等，則不願多說，僅強調下週四會召開記者會完整說明。

▲農委會宣布和全家便利商店合作推出「LINE團購群組活動」。（圖／記者許展溢攝）



農委會說明，中秋佳節將至，斗六青農今年首度與全家便利商店合作，透過全家便利商店全台3,000多家分店長LINE團購群組，自109年8月27日起至109年9月16日止，可預購口感多汁、果肉細緻，甜中帶著微酸，風味絕佳甜度10度以上3公斤文旦及甜度13度以上2.4公斤柚‧醋文旦的限量禮盒，愛吃文旦柚的朋友們，馬上相揪加入全家分店長LINE團購群組。