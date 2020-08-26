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農遊券帶動28.77億消費！使用期限只到9/17「還有232萬張沒人用」

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▲▼農委會主委陳吉仲召開農遊券使用成效記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲召開農遊券使用成效記者會。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會加碼振興三倍券推出每張面額250元的農遊券共500萬張，超過512萬國人登記，截至8月24日使用超過5成，帶動超過28.77億元的消費效益，不過，農遊券使用效期只到9月17日，還有232萬張沒人用，農委會今（26日）提醒國人務必在期限前規劃至全國超過2700家農遊券合作業者場域使用。

輔導處處長陳俊言表示，此次農遊券成效好，甚至有賣麵包店的都要爭取加入，農遊券銷售場域分5種類型，門票、餐飲服務、體驗活動、農特產品伴手禮，還有套裝行程，以上場域9成都有在賣農特產品，農遊券使用已達280萬張以上，其中，遊客消費抵用購買農特產或伴手禮占87%，整體估算農遊券帶動超過28.77億元消費效益。

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▲▼農委會主委陳吉仲召開農遊券使用成效記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲使用概況和縣市消費以新北市占18.02%最多。（圖／記者許展溢攝）

陳俊言指出，農遊券整體消費趨勢有移動性現象，五都（除台南市外）人口移動至其他縣市之消費趨勢明顯，而以農業為主的新竹、屏東、苗栗、花蓮和台東等縣市則達到吸引外縣市民眾前來消費政策目的。使用概況和縣市消費以新北市占18.02%最多，其次為台中12.28%、高雄市10.90%和桃園市10.51%。

農委會主委陳吉仲說，讓都市型消費者有一半以上跑到各地農漁村購買特色產品，透露農遊券還會有第二波，擴大使用讓農漁民獲得最大收入，並強調農遊券使用效期只到9月17日，國人務必於期限前至全國超過2700家農遊券合作業者場域使用，並希望國人一起使用農遊券加三倍券，增加農村旅遊商機及農產品銷售效益。

農委會說明，使用農遊券及三倍券的好康三重送活動持續進行中，第一重國人到農業場域購買限定優惠商品，每滿1500元，農委會再加贈農遊券1張，送完為止，其使用期限自發送日起算60日；第二重使用農遊券消費抵用，週週都有加碼抽獎活動；第三重於部分農遊券合作業者場域消費，享滿千送百優惠，由業者提供等值體驗活動或農特產品等好康，詳細資訊都可以至農委會的農業易遊網「三倍券+農遊券」專區查詢。

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