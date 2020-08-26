農遊券第二波來了！農委會：將在9月推出　第一波「使用期限到9/17」

▲陳吉仲透露預計9月農遊券會有第二波活動。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會加碼振興三倍券推出每張面額250元的農遊券共500萬張，超過512萬國人登記，截至8月24日使用超過5成，帶動超過28.77億元的消費效益，不過，農遊券使用效期只到9月17日，農委會主委陳吉仲提醒國人務必在期限前規劃使用，並透露9月後絕對會有第二波，優先用在文旦，擴大幫助農漁民。

農委會今（26日）召開記者會說明農遊券成效，已使用超過280萬張以上，其中，遊客消費抵用購買農特產或伴手禮占87%，整體估算農遊券帶動超過28.77億元消費效益。不過，還有232萬張沒人用，陳吉仲說，500萬張農遊券可以創造50億產值，這對農漁民來說很重要。

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但還有很多人未使用農遊券，使用期限又快到了，陳吉仲說，要趕快呼籲消費者使用，不過，真的沒使用完，9月開始會往下一波推動，如中秋節快到，文旦接下來也陸續採收，預計規劃利用此次農遊券系統，打算再推出更優惠的第二波，擴大農遊券效益，同時讓農漁民獲得最大收入。

▲農委會說明農遊券效益。（圖／記者許展溢攝）

農委會說明，使用農遊券及三倍券的好康三重送活動持續進行中，第一重國人到農業場域購買限定優惠商品，每滿1500元，農委會再加贈農遊券1張，送完為止，其使用期限自發送日起算60日；第二重使用農遊券消費抵用，週週都有加碼抽獎活動；第三重於部分農遊券合作業者場域消費，享滿千送百優惠，由業者提供等值體驗活動或農特產品等好康，詳細資訊都可以至農委會的農業易遊網「三倍券+農遊券」專區查詢。

