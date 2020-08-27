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發狠強灌神豬食物「胖到四肢變形癱瘓」！動團無奈檢舉政府稱「完全合法」

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▲▼頭等神豬。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲頭等神豬。（圖／台灣動物社會研究會提供）

記者許展溢／台北報導

台灣動物社會研究會今（27日）召開「神豬阿義受虐檢舉無效，政府持續包庇少數不法！」記者會，怒控台灣至今仍有少數廟宇及信徒堅持舉辦「神豬重量比賽」，導致豬被「下窟」限制行動，不斷「灌食增肥」灌入過量食物，使豬「胖到四肢變形癱瘓」，明顯違反動保法，然20年過去沒一件個案真正被開罰，狠批農委會未善盡執法調查之責、包庇不法，永遠只會說「以勸導代替開罰」。

動社研究員寸舫筑提到，以祭祀為由，殘虐動物生命的證據，年年蒐證紀錄，去年8月29日，再度向桃園市政府、農委會提出檢舉，包括去年義民祭的特等神豬（阿義）、頭等及貳等神豬，一共3隻超重神豬受虐影像的完整畫面，但農委會及飼養神豬戶最多的桃園市政府無視，竟還找理由為虐待者開脫，回覆「神豬沒有外傷不算虐待」、「神豬是主動進食的」、養到超重癱瘓是為了「利益最大化」、「沒有虐待，完全合法」等誇張且反智的辯詞。

請繼續往下閱讀...

寸舫筑說，豬智商高，相當於7歲孩童，想像7歲小朋友被關在狹小空間，不願吃東西，會被打，最後只能乖乖就範。一般豬只有100多公斤（166多台斤）重，為讓豬能夠超重得獎，專業「代養神豬戶」天天強餵約18-36公斤過量食物，強迫灌食1、2年後，被迫胖到超過700公斤（1166 台斤），任何一種動物在超過正常體重7倍的狀況下，生理機能都會出問題，神豬當然也不例外。

▲▼「神豬受虐檢舉無效」記者會 台灣動物社會研究會 立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳思瑤談到賽神豬忍不住落淚。（圖／記者屠惠剛攝）

動社氣憤直指，政府官員將其曲解為「豬是主動吃的，沒有拒絕，因此不是灌食」、「增肥是經濟動物的目的，非人為故意」。英國劍橋大學動物福利科學權威教授 Donald Broom曾針對台灣神豬飼養議題回應，「正常狀態下，沒有任何一隻豬會把自己吃到走不動、癱瘓。」

研究會法律顧問林宗穎律師表示，桃園市政府動保處對「虐待」的解釋顯然有誤，動保法明文規定，只要使動物無法維持正常生理狀態就符合虐待定義；至於重要器官功能是否喪失，若用動物醫學檢驗，必可判斷器官是否受到傷害、喪失功能，但如果動保處不去檢驗，這個法條基本上就變成具文。

▲▼頭等神豬。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲▼頭等神豬（上）。特等神豬阿義（下）。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲▼特等神豬阿義。（圖／台灣動物社會研究會提供）

民進黨立委吳思瑤一開始落淚說，大家看到影片可以很清楚是動物虐待，祭祀神明的心跟舉辦賽神豬是兩件事，賽神豬儀式跟以不人道方式飼養也是兩件事。對待動物應用智慧方式處理，而即便非常明確違反動保法，過去20年來都沒任何個案開罰。吳思瑤強調，就算要保存用活體賽神豬模式，最起碼不能用不人道方式飼養，這是最後一道防線，不能夠違反法令跟相關原則。

▲▼「神豬受虐檢舉無效」記者會 台灣動物社會研究會 立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲動社召開「神豬受虐檢舉無效」記者會怒批農委會包庇不法。（圖／記者屠惠剛攝）

動社怒指，農委會提出的神豬列管數量大有問題，根據研究會去年的全國調查，仍舉辦神豬重量比賽的廟宇有35家，全台神豬至少還有270多頭；農委會卻說「全國飼養戶只剩7 戶，飼養頭數已降為34頭」。光去年新竹義民祭就有31頭神豬被迫參賽，且有20頭為600公斤（1000台斤）以上的超重神豬，批農委會睜眼說瞎話，要求政府應即刻執法、開罰。

農委會畜牧處動物保護科科長鄭祝菁向《ETtoday新聞雲》回應，認同也尊重動社意見，對於神豬祭祀活動，希望社會有意願以其他方式替代，但民間傳統祭祀行為，若要政府直接用法律或動保法跳進去處理不適合，重點是需求端不會存在，社會上自有判斷，並強調，飼養管理上都可以討論，用飼養行為不是直接用法律定調虐待，社會文化是漸進的，透過「人」達到目的。

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