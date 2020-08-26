台灣番茄種子年出口達5.1億！專家研發「病原檢測晶片」縮短76%檢定時程

▲種苗場開發番茄多標的病原檢測晶片，縮短檢定時程、減少檢定成本。（圖／種苗改良繁殖場提供）



記者許展溢／台北報導

農委會種苗改良繁殖場今（26日）指出，已成功技術轉移番茄多標的病原快速檢定技術給生技業者，針對重要番茄病毒與類病毒設計檢定晶片，開發番茄病原檢測晶片，可因應國際番茄種子貿易頻繁，種子檢疫需求增加。該技術以種子為檢定樣品，可大幅縮短76 %檢定時程、減少45%檢定成本。

種苗場表示，根據108年農業統計資料顯示，台灣番茄種子年出口值達5.1億台幣，僅次於果樹種子及西瓜種子。而根據國際市場調查估計，2020至2025年番茄種子市場年均複合增長率（Compound Annual Growth Rate, CAGR）未來5年仍可上升7.9%。全球番茄種子流通頻繁，各國為保護國內生態與產業，對於種傳病原檢疫檢定的要求日漸升高，種苗場於108年將「茄科作物類病毒核酸檢測晶片用引子對及引子探針組」技術以非專屬授權方式，針對國際茄科種子流通之重要標的病原檢定技術轉移產業應用。

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▲種苗場表示，已成功技術轉移番茄多標的病原快速檢定技術給生技業者。（圖／種苗改良繁殖場提供）



種苗場說明，番茄病原檢測晶片增加種子樣品前處理技術，有效減少育苗時間，檢定期從21天縮短為5天，大幅縮短76%檢定時程；堆疊累加業者生物晶片的病原檢定對象，則增加類病毒標的，單次反應可檢定11種以上的病原，可減少45%檢定成本，擴大技術研發效益。



種苗場指出，聯合國訂定2020年為「國際植物健康年」，在「保護植物，保障生活」的目標下，提升全球對於「保護植物健康」意識，進而消除飢餓，減少貧困，保護環境和促進經濟發展的認識。而植物健康管理措施首要為健康種苗（子），種苗場將持續投入病原檢定研發量能，提供種子健康檢查服務，提升台灣種子產業在國際的競爭力。