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養「綠鬣蜥、食蛇龜」9/1起須申請登記　非法持有最高罰5萬

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▲▼食蛇龜。（圖／農委會提供、翁嘉駿攝）

▲食蛇龜。（圖／農委會提供、翁嘉駿攝）

記者許展溢／台北報導

綠鬣蜥為外來種，在台灣曾依「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」列為保育類，但被民眾帶入台灣後棄養，導致綠鬣蜥大量繁衍，對農田造成危害，影響本土動植物生存，2014年7月2日公告移除保育類。農委會今（27日）指出，9月1日起至11月30日，若要飼養綠鬣蜥或食蛇龜都要申請登記，否則將罰最高5萬元。

農委會說明，美洲綠鬣蜥主要入侵的途徑為「棄養」，因為外型亮麗、性情溫馴易於飼養，導致很多人跟風飼養，卻未做足事前功課，綠鬣蜥長得太大或是個人因素無法養了就遺棄到野外，造成生態被破壞，不但原生種生存空間、破壞森林植群的更新，也因其習性會挖土又會啃食農作物，導致農民嚴重的農損。

請繼續往下閱讀...

▲▼綠鬣蜥。（圖／農委會提供）

▲綠鬣蜥。（圖／農委會提供）

農委會表示，正因此，「飼養登記」是源頭管理的手段之一，此次針對適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖陸域野生動物種類，和有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類，兩項規定都進行修正。

農委會強調，飼主9月1日起就可向飼養所在地之直轄市、縣（市）政府辦理登記，需在今年11月30日前完成，若沒有可依據野生動物保育法第51條規定處最高5萬元罰鍰，必須提醒這是重要且正確的觀念，籲各位動物的爸爸媽媽 不棄養任何寵物。詳細資訊和其他飼養動物，飼主可參考這份名單。另外，涉及海洋野生動物物種部分，將由海洋委員會另行公告修正。

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