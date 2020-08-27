白牌車司機感染源「恐非浙江台商」　莊人祥：立場並未改變

▲彰化萬人血清關鍵報告－台大公衛教授陳秀熙報告。（圖／翻攝自YouTube／台大公衛）

記者嚴云岑、洪巧藍／台北報導

彰化萬人血清抗體在感染高風險族群僅揪出4個抗體陽性，其中3個與白牌車司機相關。白牌車司機是首例感染源不明的本土個案，指揮中心當時宣布，感染源是浙江台商，但今（27）日發表的報告，有望幫台商平反。但指揮中心發言人莊人祥表示，立場並未改變。

中部白牌車司機為台灣第19例新冠肺炎確診患者，也是首例死忘病例，指揮中心當時採檢接觸者256人，其中4人確診其餘252人皆為陰性，最後指揮中心將結論導向白牌車司機感染源為浙江台商後結案。

請繼續往下閱讀...

台大公衛上午發布彰化萬人血清調查報告，4名高風險族群中驗出抗體陽性者，其中2位與白牌車司機有關，為工作上接觸者，另一位是案22接觸者，顯示感染源不一定是浙江台商，可能是社區間互相傳染。

▲白牌車司機案。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，本來就無法從血清學、抗體追蹤感染來源，當初沒有結論，現在也不會有結論，當時推對為浙江台商僅為猜測。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前可能感染來源仍然是浙江台商，並未改變。

他解釋，除了看抗體陽性之外還要看疫調情況。白牌車司機可能發病時間落在1月25日，至於2個抗體陽性接觸者，根據彰化衛生局調查，和白牌車司機接觸時間是落在1月27日前後，晚於發病時間；此外，這些接觸者在 2月15日也經過病毒核酸檢驗呈現陰性。