彰化血清研究證實「防疫成效可達73%」　陳秀熙：這就是台灣與紐西蘭的分別

▲彰化縣抗體血清調查報告說明會，台大公衛教授陳秀熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

彰化萬人血清抗體期中報告今（27）日公布，針對高風險族群進行抗體檢測得出陽性率僅萬分之8.3，也證實社區安全。台大公衛教授陳秀熙進一步說明，把接受採檢者區分為境外與本土兩組，可以發現本土抗體陽性率比境外降低73%，這可以反應至國內居家隔離、檢疫、社交距離等防疫成效，更是可看出「台灣與紐西蘭不同的地方」。

彰化萬人血清調查原訂8月25日進行期中報告，不過由於尚未經過同儕審查遭暫停喊卡引發爭論，研究單位今（27）日進行研究說明會報告，包含台大公衛教授詹長權、彰化縣衛生局長葉彥伯、指揮中心發言人莊人祥三方皆出席。

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葉彥伯說明時指出，這項抗體調查對象可分為兩個族群，一為確診者，要瞭解是否產生保護抗體，二為高風險可能感染者，包含居家檢疫、居家隔離、照護與防疫人員等，檢測是否感染。

葉彥伯指出，至8月12日為止，收案1~4月確診者共18人，全數產生具有保護力的中和抗體；高風險族群則以2~3月疫情高峰收案初步完成4841人，其中4人出現中和抗體陽性，陽性率為萬分之8.3，這項結果指出高風險的目標群體陽性率低，顯示一般民眾感染風險更低。葉彥伯更喊出，彰化縣出現國內第一起死亡病例，「彰化安全、台灣就安全」。

▲彰化萬人血清關鍵報告－台大公衛教授陳秀熙報告。（圖／翻攝自YouTube／台大公衛）

「血清抗體就是比數學模式更強烈的證據」陳秀熙簡報時指出，研究也比較境外與本土抗體陽性率，將受檢者4859人進行分組為境外（確診者+居家檢疫）與本土（確診者+接觸者+照護防疫人員）兩組，境外代表外國疫情，本土則是接觸境外移入，本土陽性率比起境外降低73%，顯示相關防疫措施包含居家隔離、檢疫到社交距離成效可達到73%。

陳秀熙受訪表示，同樣病毒若出現抗體陽性率不同，代表當時感染病毒時國外和國內接觸及傳播機率不同，其最大功效就是防疫措施在台灣成效高，阻斷接觸可能、降低傳播機率，抗體陽性性當然就低。

陳秀熙指出，在2~3月經驗，全球流行疫情台灣和紐西蘭屬於防疫最好國家，但紐西蘭現在爆發流行，台灣沒有，這研究也提供重要關鍵，因為防疫作為的成效，就是台灣與紐西蘭不同的地方。

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