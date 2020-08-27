台陸兩樣情/《八佰》票房破50億！ 影評人觀後感..陸熱血、台尷尬

▲大陸電影《八佰》才上映六天，票房破50多億台幣。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸戰爭大片《八佰》成功出征，短短六天票房已經突破12億人民幣，換算大約是50多億台幣，現在連台灣電影界人士也很關注這部電影。《ETtoday新聞雲》記者訪問資深影評人麥若愚，「《八佰》畢竟是大陸視角來拍國民黨故事，無法對比42年前柯俊雄、林青霞主演的《八百壯士》。可能大陸觀眾看完熱血沸騰，台灣民眾會覺得有些尷尬。」

▲大陸電影《八佰》突破禁忌出現中華民國國歌、國徽。（圖／翻攝 《八佰》片花）

麥若愚表示，「當初很驚訝大陸會通過拍攝《八佰》這部電影，拖延一年後，選在兩岸局勢、中美關係緊張時刻，順利上映，主要還是振興疫後國片為主。」可惜受限敏感內容，劇情鋪陳人物刻畫不多，謝晉元團長沒有發揮主線效果，實際由多位士兵串起故事情節，一開始感覺有點雜亂，到後面才開始聚焦。

至於電影核心場景的呈現？麥若愚說，「影片後面謝晉元團長戲份有增多，女童軍楊惠敏送國旗被簡化，升旗場景也是用遠鏡頭處理，國歌曲調也被微調整，看似該有的元素沒有少，畢竟是大陸拍攝國共戰爭電影，本來就不期待會宣揚中華民國。」相較大陸經典戰爭電影《集結號》、《金陵十三釵》、《1942》飽滿豐富的劇情，《八佰》只能說是一部非常棒的商業娛樂片，又是後疫情時代推出第一部大片，目的就是帶頭振興大陸國片。

▲《八佰》票房持續熱燒。（圖／記者任以芳攝）

在大陸工作的台灣導演張樂接受《ETtoday新聞雲》記者訪問也表示，「電影有盡力保留該有的元素，比如，中華民國國旗、國歌，我們都知道這些東西在大陸是禁忌，這次電影用淡化方式呈現，抗日精神還是有展現出來。」總體來說，還是一部非常成功商業大片。

一位不具名台灣電影人表示，「看完《八佰》心情矛盾，雖然電影內容刪改許多。結尾有段台詞大概意思是一切留給後人評斷，這段過去將永遠被大家記得。終究是大陸重拍了這部電影，台灣民眾和年輕人是否記得，這段屬於中華民國的悲壯歷史？」

▲大陸許多小朋友都被家長帶來看《八佰》。（圖／記者任以芳攝）

《八佰》票房持續熱燒，大陸民眾觀影心得正面居多。接受《ETtoday新聞雲》記者訪問陳小姐表示，「我特地帶三歲兒子來看電影，就算小孩看不懂沒關係，要讓他有抗日歷史概念，必須知道當時發生什麼事。」

另一位北京民眾受訪表示，「自己當過兵，看完電影差點想哭。不過，以前大陸拍攝抗日題材電影都會黑化國民黨，《八佰》還有出現中華民國國旗、軍隊國徽，覺得很新奇。」電影《八佰》熱潮持續爆發，大陸影視圈也觀望是否會突破《戰狼2》60億票房好成績。

不過，回顧一年前《八佰》因內容過敏感被禁播，一年後卻敗部復活，成為宣傳振興國片的主打。一來疫情後無大片可宣傳，二來中美關係緊繃，大陸政府選在這個時候播放《八佰》，希望激起內部愛國意識，但偏偏故事主軸又是國民黨抗日故事，才會造成台、陸觀影感受兩樣情。