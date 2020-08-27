台陸兩樣情/課本裡消失的歷史！ 陸00、90後看《八佰》..見國旗升起驚呆

▲電影《八佰》帶給大陸年輕人不同歷史認知 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸戰爭大片《八佰》上映六天，刷出12億人民幣好票房，由於大陸00、90後年青人，對於「四行倉庫」抗日故事十分陌生，許多人對這段歷史都感到十分好奇。就讀北京電影學院的兼之接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「課本裡並沒有這段歷史，電影裡還出現用遠景處理中華民國國旗場面，這個對大陸年輕人來說，真的非常罕見！」

▲電影《八佰》 描述國民黨死守「四行倉庫」，很多大陸青年不知道這段歷史。（圖／翻攝電影《八佰》海報）

電影《八佰》講述1937年國民黨在中日淞滬會戰，浴血奮戰故事。這段歷史從未出現在大陸課本裡，如今透過電影讓大陸青年重新認識這段歷史。一名90後北京民眾接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「《八佰》描寫國民黨死守四行倉庫的抗日經過，小時候完全沒讀過，尤其看到中華民國國旗升起驚呆了，在以前根本不可能存在。」

談到電影《八佰》刷新大陸年輕人歷史認知，北京電影學院的兼之有不同看法，「《八佰》歷史真實性和模糊性沒有做出來，人物也沒有足夠的複雜性。」像是劉曉慶演的賭場女老大、小歌女、黑幫小老弟的出場，有點像是線斷了一樣，人物特別的不豐滿，無法讓觀眾深入感覺他們，或是讓兩岸的人可以真正互相理解。

▲不少大陸00、90後青年來看《八佰》。（圖／記者任以芳攝）

談到整體觀影感想，兼之認為《八佰》部分劇情還是有很大突破，「比如升旗那段安排是用遠景處理，配樂一開始沒有聽出來是中華民國國歌，我們這一代會聽出來比較少，如今保留呈現在電影裡，真的是很大的突破。」感覺上，大陸方面有稍微慢慢微調過去歷史。

生於1999年的兼之進一步舉例，「過去歷史非黑即白的比較多，現在對於一些歷史上的人物評價會變得更加客觀，還是有辯證的思維，就像評價蔣介石，我們可以說他壞，但現在同樣也可以說他好，就包括很多人物都是這個樣子。」尤其是這兩年左右感覺有進步，不過，最近大陸課本又重新修正，不曉得方向是否有改變。