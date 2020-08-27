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台陸兩樣情/《八佰》16億造景+10位影帝影后 陸網友：看到起雞皮疙搭

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▲▼八佰。（圖／翻攝中國經濟網）

▲大陸戰爭大片《八佰》場景華麗。（圖／翻攝《八佰》劇照）

記者任以芳／北京報導 

大陸戰爭大片《八佰》上映至今，總票房突破12億人民幣大關，不少影迷對於佈景感到十分驚豔。導演管虎注重細節，光是實體造景就花一年半時間，耗資七億人民幣，將近16億台幣。《ETtoday新聞雲》記者訪問台灣資深影評人麥若愚表示，「《八佰》就是商業娛樂性很高的片子，藝術成就是大型場景。」

▲▼八佰。（圖／翻攝微博 1905電影網官網、口袋電影 ）

▲大陸電影《八佰》塑造歌舞昇平和戰爭地獄的河岸場景。（圖／翻攝微博 口袋電影 ）

大陸電影《八佰》突破過去拍片禁忌，講述1937年國民黨第88師262旅524團第一營，在中日淞滬會戰故事。當時，軍隊只剩四百多人奉命死守「死行倉庫」，謝晉元將軍對外宣稱有800人抵抗日軍，壯大士氣，這就是八百壯士由來。

兩個多小時的電影有許多爆破大場面， 《ETtoday新聞雲》記者訪問多位北京民眾觀影心得，「戰爭場景逼真寫實，大螢幕看很過癮，內心激動！」、「士兵一個個跳下去炸毀日軍那幕，每個人不斷報名字，大場面看得我起雞皮疙瘩。」電影結束後，記者觀察部分民眾留在座位上沒有直接離開，消化觀影情緒。

▲▼電影八佰位於蘇州湖打造實景。（圖／翻攝 蘇州華誼兄弟電影世界供圖）

▲電影《八佰》位於蘇州湖打造實景。（圖／翻攝 蘇州華誼兄弟電影世界供圖）

根據歷史記載的「四行倉庫」位於上海蘇州河邊，不過，電影場景卻是在蘇州湖邊。2016年，管虎帶領1500人劇組，在蘇州拍攝基地設計搭建佔地200畝、68棟建築的實景，並且深挖200米長的蘇州河，前後耗費7億人民幣，將近16億台幣，歷經一年半時間，複製上海光復路的「四行倉庫」，造就《八佰》壯闊場景。

台灣資深影評人麥若愚表示，「這部電影最棒的地方就是1:1大場景，直接在湖邊兩岸搭建雙邊場景，河對岸歌舞昇平，倉庫這頭戰爭地獄，電影場面調度很華麗。」不過，電影裡出現白馬的場景不算是獨創，以前各國戰爭電影都用過類似手法比喻，覺得有點模仿，沒有太大新意。

▲▼ 電影八佰。（圖／記者任以芳攝）

▲《八佰》演員陣容有七位影帝、三位影后參與演出。（圖／記者任以芳攝）

《八佰》演員陣容也十分華麗，有七位影帝、三位影后參與演出。知名實力派演員姜武、王千源、侯勇、劉曉慶、姚晨，當紅明星有杜淳、李晨 、鄭愷、黃曉明等人，但台灣演員阮經天最後遭到刪減。

麥若愚表示「可能是人物角色太多，影帝影后沒有發揮該演技深度。大陸演員杜淳重現謝團長廣東口音，讓人差點聽不懂。」整體來說，老戲骨王千源、姜武以及杜淳、李晨等人演技還是很不錯，可惜大多數演員大部分都是一閃而過，像是劉曉慶的角色沒有延續性，難以呈現故事人物的個性面貌。

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