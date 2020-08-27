中國首部「個人破產法」出爐　深圳明年3月起實施

▲深圳通過中國大陸首部個人破產法。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸首部個人破產法規，於26日下午在深圳市人大會議通過，擬於明年3月1日起實施。根據該《深圳經濟特區個人破產條例》規定，自然人可因生產經營、生活消費導致喪失清償債務能力或者資不抵債等，依法進行破產清算、重整或者和解。

深圳市六屆人大常委會第四十四次會議26日下午表決《深圳經濟特區科技創新條例》等7項創新性重要法規，其中包括《深圳經濟特區個人破產條例》（以下簡稱條例）。官方指出，個人破產制度是成熟市場經濟環境應有的救濟退出機制。

▲深圳市景。（圖／CFP）

條例規定，在深圳居住且參加深圳社保連續滿三年的人，因生產經營、生活消費導致喪失清償債務能力或者資不抵債的，可以依法進行破產清算、重整或者和解。

《澎湃新聞》報導，上海政法學院副教授、上海市法學會破產法研究會秘書長殷慧芬指出，深圳經濟特區個人破產條例實施後，符合條件的、遭遇競爭失敗的自然人，可以以對整個經濟傷害最小的方式退出市場或實現重生，這對於增進債權人公平清償，保障債務人的生存、發展，對經濟活動損失進行及時高效的處理以保證經濟活動的流暢、穩定及可預測性具有重要意義。

條例徵求意見稿明訂，符合條件的債務人經過3年受到嚴格行為限制的考察期，就可以免除剩餘債務，在免責考察期內，破產人應當每年定期向破產事務管理部門和管理人報告個人收入、開支、財產等狀況。

條例規定，在破產考察期間，債務人將不得進行包括高鐵動車一等座、三星級以上賓館、新購置不動產和機動車等高消費，不能擔任公司董事、監事、高管，居住面積也不得超過安居型商品房面積規定標準。

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