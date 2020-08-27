洪災嚴重「歷史罕見」　李克強指示投入4200億重建

▲大陸國務院總理李克強。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國務院總理李克強26日主持召開國常會，部署防汛救災和災後恢復重建工作。會議坦言，今年「雨情汛情多年罕見，長江、淮河等流域遭受嚴重洪澇災害，受災範圍廣，經濟損失大，是歷史上較嚴重的一年」，政府將透過各種渠道，用於災後恢復重建資金規模約1000億元（人民幣，下同，約合新台幣4256億元）。

七、八月份是大陸傳統汛期，惟今年自6月下旬起，長江以南流域就開始遇上暴雨、洪災，淮河流域也難以倖免，其中以安徽省為例，入汛以來超過千萬人受災，直接經濟損失591.6億，另四川日前剛遭逢「百年一遇洪水。」

▲大陸淮河日前發生流域性較大洪水。（圖／CFP）

國務院常務會議指出，當前仍要毫不鬆懈繼續抓好防洪救災，統籌做好南北方安全度汛、防颱風等工作，並切實做好受災群眾安置救助、災區防疫；下一步，要保證學校正常開學，透過中央冬春救災資金對受災較重和深度貧困地區給予傾斜支持。

另由於在洪災中，大陸官方多次使用炸提、開閘等方式，讓洪水流入人口較少蓄滯洪區，「以空間換取時間」，因此會議特別提到，要按照標准上限，盡快落實國家蓄滯洪區運用補償。

會議明確，要在前期中央已下撥資金基礎上，透過各種渠道，中央和地方財政用於災後恢復重建資金規模約1000億元，並建立資金直達災區和項目機制，包括今明兩年安排高標準農田建設補助資金160億元、今年安排100億元自然災害防治補助資金支持有關省份恢復重建、安排100億元車購稅資金支持受災嚴重省份公路等建設等。

▲洪水導致長江湖北鄂州段的觀音閣被淹沒。（圖／CFP）

會議也提出四大災後重建方向，一是中央財政對受災較重省份倒塌和嚴重損壞民房，在現行每戶2萬元補助標準基礎上，每戶再增補5000元；二是支持修復災毀農田和大棚、圈舍等設施農業，做好種子等供應，盡快改種補種，保證秋糧再獲好收成，支持受災商戶復業經營。

三是推進水毀工程建設，支持地方搶修被毀道路、橋樑、中小水利等設施，推進城市防洪排澇設施建設，擴大有效投資。加大以工代賑力度，帶動農民工就地就業；四是積極謀劃推進關係長遠的重大水利工程。

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