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解放軍射導彈警告美國　張競列兩疑點指法媒「過分唬爛」

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▲▼央視公布解放軍東海演習影片　3艦齊出「展示反台獨決心」。（圖／翻攝央視）

▲張競指出，法媒《East Pendulum》指出解放軍從青海、浙江朝西沙發射東風導彈是烏龍。（示意圖／翻攝央視）

記者任以芳／北京報導 

解放軍近期在四大海域同步軍演，法國媒體《East Pendulum》披露，解放軍26日從浙江和青海向南海西沙群島附近海域發射反艦彈道導彈東風21D和東風26。對此，軍事專家張競向《ETtoday新聞雲》提出兩大疑點，質疑NOTAM編號不對以及曝光的範圍與西沙演訓無關，「只能說實在太過份唬爛了」。

大陸解放軍近期在四大海域同步軍演，法國媒體《East Pendulum》披露，解放軍昨（26日）從浙江和青海向南海西沙群島附近海域發射反艦彈道導彈，東風21D和東風26。

對此，《ETtoday新聞雲》訪問中華戰略學會研究員張競，他向記者提出兩大疑問，「首先，法國資訊來源NOTAM 編號不對也不存在，真正編號是1A3225/20，再者，實際通報內容所標示各危險區經緯度以及涵蓋半徑與範圍的地點，距離西沙演訓地點非常遠，只能說實在太過份唬爛了！」

▲▼ 解放軍試射東風導彈烏龍一場。（圖／翻攝 解放軍官網、法國媒體《East Pendulum》）

▲張競指出，法媒資訊來源NOTAM 編號不對，真正編號是1A3225/20。（圖／翻攝 法國媒體《East Pendulum》）

法國媒體《East Pendulum》26日率先報導，大陸解放軍分別從青海與浙江發射東風系列反艦飛彈，其中一枚為東風-21D「航母殺手」。隨後《南華早報》也跟進引述報導，「此舉是對美國釋出明確警告，嚇阻美方闖入海域挑釁。」

解放軍是否對西沙發射導彈？中華戰略學會研究員張競受訪提到，「我直接查證《East Pendulum》指出編號A3325/20之飛行通報NOTAM根本是錯的！該報導還加上《瓊航警0078號航行警告》所綜合判斷出來的所謂的試射動態，根本是唬爛，我從小就不相信洋和尚亂唸經。」

▲▼上海飛航情報區真正發出編號是1A3225/20之飛行通報NOTAM。（圖／張競提供）

▲上海飛航情報區真正發出編號是1A3225/20之飛行通報NOTAM。（圖／張競提供）

張競首先點出兩大疑問，第一，青海與浙江是否向西沙海域各發射一枚導彈示威？「法國資訊來源NOTAM 編號不對，真正編號是1A3225/20，確實也是從上海飛航情報區所發的飛行安全通報。但是，依據上海該通報內容所標示各危險區經緯度以及涵蓋半徑與範圍，去繪製出來確實地點，跟西沙是八竿子打不著的演訓地點。」

▼《瓊航警0078號航行警告》只預告軍事演習，無實彈射擊。（圖／翻攝 大陸海南海事局）

▲▼ 解放軍試射東風導彈烏龍一場。（圖／翻攝 解放軍官網、法國媒體《East Pendulum》）

▲▼ 解放軍試射東風導彈烏龍一場。（圖／翻攝 解放軍官網、法國媒體《East Pendulum》）

▲  《粵航警0172號航行警告》只有預告軍事演習。（圖／翻攝 大陸海事局）

第二，大陸解放軍軍演在網路上清楚公布《瓊航警0078號航行警告》以及《粵航警0172號航行警告》，內容只有提到軍事訓練沒有射擊演訓。張競說，「軍演有實彈演習，嚴重涉及民航、漁船海域安全，必須提前公布，不可能隱匿。所以有媒體傳出解放軍從青海大柴旦發射東風26，還有從寧波附近發射東風21D到西沙，我只能說這實在是過份唬爛了。」

張競進一步解釋，上海公布上海飛航情報區發出的飛行安全通報是「其他地方」的演訓位置，根本不是在西沙，雖然無法證實是否實彈演訓，唯一可以確定的是上海飛安通報軍演位置距離西沙真的非常遠。另外，青海也沒有公佈任何飛航情報訊息，可以證實從青海、寧波發射導彈到西沙是烏龍一場。

東風-21D反艦彈道導彈,東風21,東風-21,東風21D,DF-21D。（圖／路透社）

▲ 東風-21D反艦彈道導彈。（圖／路透社）

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「首先軍演實彈演習一定會公布範圍不可能隱藏，就算解放軍試射飛彈也只是警告美國，中國有這種軍事實力，但中美之間還不到劍拔怒張的緊迫地步。」

眼下中美關係緊繃，是否真的走入新冷戰時代？包承柯說，「中美之間的衝突，不是新冷戰的問題，中國也不適合與美國去爭奪勢力範圍，美國的所作所為也得不到歐洲國家的支持，對抗冷戰的陣營是不存在。」

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