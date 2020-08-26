「桃園市民運動日」只有體育局官員知道？　議員抨擊玩文字遊戲

▲市議員謝美英說，讀了體育局工作報告才知道有「市民運動日」。（圖／謝美英提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園「市民運動日」是哪一天？竟只有體育局官員知道。桃園市議會26日進行體育局和教育局工作報告，市議員謝美英於讀了體育局工作報告後，才知道桃園市有「市民運動日」，當場詢問備詢的體育局和教育局官員，知道有這個節日的請舉手？只見議堂體育局官員通通舉手，教育局官員和列席的人員，都無人舉手。

▲市議員謝美英詢問知道「桃園市民運動日」的請舉手，左邊的體育局官員通通舉手。▼右邊的教育局官員沒有人舉手。（圖／謝美英提供）



謝美英說，她自己是讀了體育局工作報告才知道桃園市有「市民運動日」。體育局工作報告提到：為實現「體育大市」、「健康城市」的目標，每年除暑假熱門的七月及八月外，將每月最後一個星期五訂為本市專有且特有的「市民運動日」。

而她再細讀內容，發現這是搭配各運動場館及各國民運動中心，持桃園市民卡可提供游泳池每次10元、體適能中心第一個小時10元。亦即，這是體育場館的優惠活動，擴大解釋成「市民運動日」，有點言過其實。

謝美英認為，推廣運動絕對是正確的目標，但建議訂定特殊、具意義的日子時，不能草率，也不要玩文字遊戲。推廣市民運動非常重要，但優惠10元即能喊出「市民運動日」，誘因也未免太低。

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